Цены евробондов РФ в среду продолжили снижаться в рамках коррекции 5-й день подряд

Москва. 10 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продолжили умеренно снижаться в рамках коррекции пятый торговый день на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию вторника на 12 базисных пунктов и составила 115,44% от номинала, что соответствует доходности 2,04% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 2 базисных пункта, составив 102,58% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 0,19% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3,5 пункта и составил 185 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,89% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,335% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 18 базисных пунктов, опустившись до 135,56% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,32% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 113,92% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,24% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 36 базисных пунктов, подешевев до 132,54% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,4% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2027 году выросли в цене на 6 базисных пунктов (до 110,71% от номинала) и 7 базисных пунктов (до 112,35% от номинала) соответственно. Их доходности снизились, соответственно, на 2 пункта (до 1,5% годовых) и 1 базисный пункт (до 2,335% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций вновь снижались пятый день подряд. На этом фоне доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 4 базисных пункта, до 2,52% годовых. Такая негативная конъюнктура долгового рынка обусловлена сформировавшимися в последние дни у инвесторов ожиданиями того, что мировые центробанки вскоре начнут постепенно ужесточать монетарную политику на фоне восстановления мировой экономики. Эти опасения усилились после публикации 5 июня в США данных по американскому рынку труда за май, оказавшимися лучше ожиданий аналитиков", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.