Альфа-банк поднял рейтинг GDR X5 до "покупать" после переоценки сектора

Альфа-банк пересмотрел прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, а также акций и GDR ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), говорится в обзоре банка.

По итогам пересмотра для GDR Х5 была повышена рекомендация (рейтинг) до "покупать". Для GDR и акций "Магнита" рекомендация "покупать" была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков для GDR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Х5 - 37,8 (текущая цена - 30,3), рекомандация - покупать;

Прогнозная цена Х5 (цены в рублях) - 2530,0 (текущая цена - 2071,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит - 15,0 (текущая цена - 12,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит (для акций; цены в рублях) - 4616,0 (текущая цена - 3929,0), рекомендация - покупать.