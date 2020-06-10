Рынок нефти продолжает консолидироваться в районе $40,5 за баррель Brent - "Открытие Брокер"

Рынок нефти продолжает консолидироваться в районе $40,5 за баррель Brent, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер" Артема Лаврищева. На рынке ждали, что запасы в США снизятся за прошлую неделю более чем на 3 млн бар., а отчёт API показал их рост на 8,4 млн бар.

"Из Ливии приходят вести о том, что месторождение Эль-Шарара так и не начало работу, а в дополнение к этому была остановлена добыча на месторождении Элефант, - указывает аналитик "Открытие Брокер". - Однако для котировок это пока не является значимым событием. На рынке ждали, что запасы в США снизятся за прошлую неделю более чем на 3 млн бар., а отчёт API показал их рост на 8,4 млн бар. Добыча в США может продолжить снижение при одновременном восстановлении спроса. Однако на рынок начинает возвращаться нефть, которую нефтяные трейдеры покупали по бросовым ценам в апреле-мае. Соответственно, если официальный отчёт Минэнерго подтвердит рост запасов, то коррекция в нефти может усилиться. Хотя также многое будет определяться позицией ФРС. При длительном сохранении количественных стимулов глобальное ослабление доллара продолжится, что будет приводить к росту цен на сырьевые активы".