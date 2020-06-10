ИК "Велес Капитал" повышает целевую цену Юнипро до 3,9 руб. за акцию и подтверждает рекомендацию "Покупать", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы включили в нашу модель платежи за мощность Сургутской ГРЭС-2 по программе ДПМ-2. По нашим расчетам, Юнипро выиграет от платежей за большую мощность: станет возможным не просто нивелировать потерю платежей по истечении ДПМ-1, но и обеспечить выплату немалых дивидендов. Мы полагаем, что терпеливые инвесторы, которые смирятся с переносом запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС, будут вознаграждены сторицей. Мы повышаем целевую цену Юнипро до 3,9 руб. за акцию и подтверждаем нашу рекомендацию "Покупать"", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин.

По мнению эксперта, в настоящее время у компании отсутствую какие-либо триггеры роста, поскольку 2020 г. будет непростым во всех отношениях - пандемия COVID-19, снижение выработки, аномально теплая зима 2019-20 гг.: все эти факторы будут оказывать давление на финансовые результаты компании за 2020 г. "Однако, несмотря на все вышеперечисленные факторы, мы полагаем краткосрочные перспективы выглядят вполне позитивно: дивидендная доходность ожидается на уровне 11 +%, объем EBITDA после 2022 г. будет поддерживаться более высокими выплатами ДПМ-2, отсутствие долгов позволит обеспечить коэффициент выплат 90+%, помогая компании сохранить лидерство по уровню дивидендной доходности в своем секторе". - указывает А. Адонин.