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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Julius Baer подтверждает рекомендацию умеренного кредитного риска на фоне ожиданий восстановления экономики США
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10 июня 2020 года 15:50
Julius Baer подтверждает рекомендацию умеренного кредитного риска на фоне ожиданий восстановления экономики США
Julius Baer подтверждает рекомендацию умеренного кредитного риска на фоне ожиданий восстановления экономики США и сохранения монетарной поддержки, говорится в комментарии банка. "Внимание кредитного рынка США возвращается к "сценарию Златовласки" (т.е. благоприятные условия при экономическом росте выше среднего и уровне инфляции ниже среднего), - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Инвесторы ожидают активного восстановления экономики и сохранения исключительно широких мер монетарной поддержки со стороны ФРС США. Таким образом, в последние пару недель облигации с самым низким рейтингом пользовались очень высоким спросом, и индексы совокупной доходности ICE Merrill Lynch для облигаций с рейтингом BB и B окупили более 75% и 50% своих потерь с марта, соответственно. Тем не менее, мы видим вероятность последующих разочарований, поскольку в краткосрочной перспективе существует пространство для коррекции в связи с довольно амбициозными ожиданиями рынка по поводу сегодняшнего заседания ФРС США". Американский регулятор уже свернул меры количественного смягчения: объем еженедельных покупок казначейских облигаций США снизился до 25 млрд долл. США за неделю, закончившуюся 3 июня, с пикового объема в 362 млрд долл. США за неделю, закончившуюся 1 апреля. "Совет Федрезерва определенно не станет делать заявление о том, что "миссия выполнена", когда будет прогнозировать ускорение роста во второй половине года, однако существует риск того, что рынок облигаций может отреагировать негативно, когда председатель ФРС США Джером Пауэлл объявит о снижении уровня поддержки с "неограниченного" до "адекватного". Мы продолжаем рекомендовать умеренный кредитный риск на данном этапе, так как более низкое качество бумаг не компенсирует риск дефолта, который все еще существенно высок в экономике, в которой пандемия коронавируса ускорила структурные изменения", - заключает М. Алленшпах.
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10 июня 2020 года 19:45
Рубль вечером продолжает умеренно сдавать позиции к доллару и евро при сниженной активности игроков в ожидании решения ФРС
Москва. 10 июня. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях сниженной активности участников рынка перед опубликованием решения ФРС США по ставке и незначительного уменьшения цен на нефть. читать дальше
.10 июня 2020 года 19:25
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ в среду умеренно просел вместе с нефтью (статистика Минэнерго США не смогла подогреть нефтяные котировки) и мировыми фондовыми площадками в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи после очередных бесплодных попыток закрепиться выше рубежа 2800 пунктов скатился в район 2785 пунктов, при этом лидерами отката выступили бумаги "Аэрофлота". читать дальше
.10 июня 2020 года 19:05
Москва. 10 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продолжили умеренно снижаться в рамках коррекции пятый торговый день на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.10 июня 2020 года 18:44
Предпринятые в последние сессии попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2800 пунктов оказались неудачными - Промсвязьбанк
Предпринятые в последние сессии попытки индекса МосБиржи закрепиться выше 2800 пунктов оказались неудачными, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Продажи в наших акциях в среду поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже 41 доллара... читать дальше
.10 июня 2020 года 18:07
Альфа-банк пересмотрел прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, а также акций и GDR ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), говорится в обзоре банка. По итогам пересмотра для GDR Х5 была повышена рекомендация (рейтинг) до "покупать". Для GDR и акций "Магнита"... читать дальше
.10 июня 2020 года 17:27
Рынок нефти продолжает консолидироваться в районе $40,5 за баррель Brent, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер" Артема Лаврищева. На рынке ждали, что запасы в США снизятся за прошлую неделю более чем на 3 млн бар., а отчёт API показал их рост на 8,4 млн бар. "Из Ливии приходят... читать дальше
.10 июня 2020 года 16:54
ИК "Велес Капитал" повышает целевую цену Юнипро до 3,9 руб. за акцию и подтверждает рекомендацию "Покупать"
ИК "Велес Капитал" повышает целевую цену Юнипро до 3,9 руб. за акцию и подтверждает рекомендацию "Покупать", говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы включили в нашу модель платежи за мощность Сургутской ГРЭС-2 по программе ДПМ-2. По нашим расчетам, Юнипро выиграет от платежей за большую... читать дальше
.10 июня 2020 года 16:17
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 67-69 - Банк "Русский стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 67-69, по паре EUR/RUB - 76,50-78,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко. По мнению эксперта, на текущий момент наблюдается торговля... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:38
Москва. 10 июня. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях сниженной активности участников рынка перед оглашением решения ФРС США по ставке и негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.10 июня 2020 года 15:25
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на 23% - до 66 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:05
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Роснефти", снизив оценку компании, говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева. "Первый квартал года ПАО "НК "Роснефть" завершило с убытком. Падение курса рубля не компенсировало снижения нефтяных цен, а, напротив, привело к... читать дальше
.10 июня 2020 года 14:38
КОБР являются лучшей альтернативой ОФЗ с плавающей ставкой, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на ранее озвученные намерения о прекращении размещения новых КОБР в конце мая, аукционы продолжаются и в июне (вчера было размещение на ~300 млрд руб.) и находят спрос среди банков. ... читать дальше
.10 июня 2020 года 13:54
Инвестиционная компания Sova Capital ухудшила прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году с минус 3,7% до минус 4,3%, так как выход из режима самоизоляции происходит более медленными темпами, чем предполагалось ранее, сообщается в обзоре экономиста инвесткомпании Артема Заигрина. Как полагает... читать дальше
.10 июня 2020 года 13:36
Справедливая доходность нового выпуска рублевых еврооблигаций VEON составляет 6,20-6,30% - "БКС Глобал Маркетс"
Аналитики "БКС Глобал Маркетс", считают что справедливая доходность дебютного выпуска рублевых еврооблигаций VEON сроком на 5 лет составляет 6,20-6,30%, говорится в обзоре компании. "VEON решил воспользоваться случаем и разместить рублевые евробонды в условиях рекордно низких доходностей в этом... читать дальше
.10 июня 2020 года 13:17
Рубль может преодолеть отметку 68 руб./$1, если тренд на глобальное ослабление доллара усилится после решения ФРС США - Sberbank CIB
Рубль может преодолеть отметку 68 руб./$1, если тренд на глобальное ослабление доллара усилится после решения ФРС США, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Глобальное ослабление доллара США поддерживает рубль, причем по итогам... читать дальше
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