Julius Baer подтверждает рекомендацию умеренного кредитного риска на фоне ожиданий восстановления экономики США и сохранения монетарной поддержки, говорится в комментарии банка.

"Внимание кредитного рынка США возвращается к "сценарию Златовласки" (т.е. благоприятные условия при экономическом росте выше среднего и уровне инфляции ниже среднего), - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Инвесторы ожидают активного восстановления экономики и сохранения исключительно широких мер монетарной поддержки со стороны ФРС США. Таким образом, в последние пару недель облигации с самым низким рейтингом пользовались очень высоким спросом, и индексы совокупной доходности ICE Merrill Lynch для облигаций с рейтингом BB и B окупили более 75% и 50% своих потерь с марта, соответственно. Тем не менее, мы видим вероятность последующих разочарований, поскольку в краткосрочной перспективе существует пространство для коррекции в связи с довольно амбициозными ожиданиями рынка по поводу сегодняшнего заседания ФРС США".

Американский регулятор уже свернул меры количественного смягчения: объем еженедельных покупок казначейских облигаций США снизился до 25 млрд долл. США за неделю, закончившуюся 3 июня, с пикового объема в 362 млрд долл. США за неделю, закончившуюся 1 апреля.

"Совет Федрезерва определенно не станет делать заявление о том, что "миссия выполнена", когда будет прогнозировать ускорение роста во второй половине года, однако существует риск того, что рынок облигаций может отреагировать негативно, когда председатель ФРС США Джером Пауэлл объявит о снижении уровня поддержки с "неограниченного" до "адекватного". Мы продолжаем рекомендовать умеренный кредитный риск на данном этапе, так как более низкое качество бумаг не компенсирует риск дефолта, который все еще существенно высок в экономике, в которой пандемия коронавируса ускорила структурные изменения", - заключает М. Алленшпах.