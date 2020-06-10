Рубль днем дешевеет к доллару и евро при сниженной активности игроков в ожидании решения ФРС

Москва. 10 июня. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях сниженной активности участников рынка перед оглашением решения ФРС США по ставке и негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 68,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,14 руб./EUR1, подорожав на 45,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,11 копейки - до 72,91 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 июня на 5,62 копейки, до 68,6183 руб./$1, и увеличил курс евро на 57,48 копейки, до 77,9229 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и прогнозов для экономики США, которые будут обнародованы в 21:00 МСК в среду. Пресс-конференция главы ФРС Джером Пауэлла состоится в 21:30 МСК. Негативное влияние на курс нацвалюты оказывают также снижающиеся цены на нефть.

ФРС отказалась от публикации экономических прогнозов в марте на фоне крайне высокой неопределенности относительно того, как будет развиваться ситуация в американской экономике в условиях пандемии коронавируса.

Несмотря на резкий спад экономической активности в США в последние месяцы, майские данные по рынку труда дали инвесторам повод для оптимизма. Число рабочих мест в экономике США в мае неожиданно увеличилось на 2,509 млн, безработица упала до 13,3% с рекордных 14,7%, зафиксированных в апреле.

В то же время, многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне - 0-0,25% годовых - в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой центробанка и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Цены на нефть эталонных марок несколько усилили снижение днем в среду в ожидании официальных данных по запасам от Минэнерго США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей.

Доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду снизилась на 1,68% - до $40,49 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 2,16% - до $38,1 за баррель.

"Российские активы умеренно снижаются вслед за нефтью и сдержанной динамикой на развивающихся рынках - рубль теряет к доллару около 0,2% и торгуется вблизи 68,7 руб./$1 после роста в течение дня накануне, индекс МосБиржи также в небольшом минусе. Рост цен на нефть на прошедшей неделе подтолкнул рубль к существенному укреплению. Текущие цены российской нефти Urals уже приблизились к отметкам прекращения продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила, что в среднесрочной перспективе снизит эффект от роста цен на нефть. При этом в июне, несмотря на динамику нефтяных котировок в мае, объем операций останется на прежнем уровне из-за корректировок за предыдущий месяц, что продолжит поддерживать рубль. Тем не менее, вряд ли от рубля стоит ждать ощутимой динамики, котировки, вероятно, останутся вблизи текущих уровней в диапазоне 68-70 руб./$1 в отсутствие ощутимых движений на рынке энергоносителей", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Явных триггеров для более заметного ослабления рубля на данный момент мы не видим. Нефтяные котировки попытаются закрепиться вблизи $40 за баррель Brent, учитывая прогноз Минэнерго США о дефиците сырья в третьем квартале благодаря росту спроса на нефть. Как следствие, ситуация на нефтяном рынке может позволить российской валюте сохранить комфортные уровни. Сегодня в ожидании итогов заседания ФРС и пресс-конференции Пауэлла торги, скорее всего, будут проходить в узком диапазоне. Отметим, что одним из факторов, способствовавших укреплению рубля во втором квартале, могло стать падение импорта в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Тем не менее, по мере восстановления экономической активности будет восстанавливаться и импорт, что, скорее всего, станет ограничительным фактором для рубля в следующем квартале", - говорит аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 8 июня продал валюту на 10,1 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 5 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, что на 11,3% меньше по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 11,5 млрд рублей. 3 июня объем продаж валюты составил 11,3 млрд рублей. 1 и 2 июня ЦБ продавал валюту объемом по 11,2 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 55,4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 5,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 б.п. - до 5,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. - до 5,52% и 5,48% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 5,5% годовых.