Sova Capital ухудшила прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 4,3%

Инвестиционная компания Sova Capital ухудшила прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году с минус 3,7% до минус 4,3%, так как выход из режима самоизоляции происходит более медленными темпами, чем предполагалось ранее, сообщается в обзоре экономиста инвесткомпании Артема Заигрина.

Как полагает Заигрин, для того, чтобы экономика РФ вернулась к докризисным темпам роста, понадобится почти два года (то есть это произойдет в 2022 году). По мнению эксперта, скорее всего, наибольшее падение ВВП РФ - на 8,7% - будет зафиксировано во втором квартале 2020 года, при этом рецессия в России, вероятно, продолжится до второго квартала 2021 года.

Согласно оценкам экономиста Sova Capital, ключевая ставка в РФ будет понижена до 4,5% в 2020 году и останется на этом уровне до второй половины 2021 года.

Курс рубля, по расчетам Заигрина, в 2020 году будет находиться на уровне 67,3 руб./$1, а в 2021 году он укрепится до 65,2 руб./$1, когда нефть достигнет $48 за баррель.