Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к снижению вслед за нефтью, растут золотодобытчики

Москва. 10 июня. Рынок акций РФ после нейтрального открытия торгов перешел к снижению вслед за нефтью, хотя в Европе индексы акций подают позитивные сигналы; дорожают защитные акции золотодобывающих компаний вместе с золотом.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2784,03 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1277,3 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 68,66 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%).

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду следует ожидать плавной нисходящей коррекции рынка акций в течение дня, поскольку никто не хочет активно покупать на ожиданиях итогов заседания ФРС. Если ФРС поступит по примеру ЕЦБ и даст некие ориентиры по сроку и темпам роста ликвидности на рынке, то индекс МосБиржи сможет превысить уровень 2790 пунктов.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина рынка акций на этой неделе не изменилась: выйти выше зоны сопротивления 2780-2810 пунктов индексу МосБиржи не удалось.

Для закрепления выше сопротивления нужна поддержка от американских инвесторов - собственных идей на российском рынке акций не очень много. Итоги же торгов в США будут определены риторикой ФРС по результатам заседания. Никаких прорывных заявлений не ожидается, но есть риски, что ФРС может намекнуть на возможность свертывания беспрецедентных мер поддержки, полагает эксперт.

К покупкам акций стоит относиться очень осторожно, поскольку потенциала роста пока не видно. На нефтяном рынке принципиальных изменений не ожидается, хотя не исключено, что котировки Brent могут уйти под отметку $40 за баррель и при негативной статистике от Минэнерго США по запасам и добыче закрепиться там на какое-то время. В целом район $40 за баррель является комфортным в нынешних условиях приближения к балансировке рынка и при огромных накопленных запасах, считает Антонов.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду неоднозначный: цены на нефть снижаются, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные. Нефть Brent торгуется чуть выше $40 за баррель, недалеко от недавних многонедельных пиков. Отчет Американского института нефти показал скачок запасов "черного золота" на прошлой неделе на 8,4 млн баррелей, что заставляет инвесторов опасаться аналогичной динамики запасов в отчете Минэнерго США. В Ливии, тем временем, вновь была приостановлена работа месторождения Шарара, что временно снимает риск увеличения нефтедобычи в стране и может ограничить потенциал падения цен.

Ситуация в целом складывается в пользу продолжения фиксации прибыли в течение дня и дальнейшего роста акций "Полюса" и "Полиметалла" после стабилизации цен на золото выше $1720 за унцию. От заседания ФРС в среду не ждут сюрпризов, но главной интригой станут экономические прогнозы регулятора, которые позволят составить мнение о возможном курсе денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы. Ориентир по индексу МосБиржи на день - 2750-2830 пунктов, считает Кожухова.

Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина также полагает, что инвесторы не спешат рисковать в преддверии публикации заявления ФРС по денежно-кредитной политике (в среду в 21:00 МСК). Предположительно, ФРС не станет менять ставку, а инвесторы ждут подтверждения продолжительного периода текущей стимулирующей политики.

Ожидается, что глава Федрезерва огласит свой прогноз по состоянию экономики и процентным ставкам впервые с конца прошлого года, поскольку мартовский прогноз был пропущен в связи с возросшей неопределенностью вследствие вспышки коронавируса.

В целом американский фондовый рынок пока ориентирован на рост, но инвесторы уже давно обратили внимание на то, что индексы перестали обращать внимание на негатив и предпочитают отыгрывать исключительно позитивные новости. Вновь вернувшись к вершинам начала года за считанные недели, индексы вернули и прежнюю дороговизну. Именно по этой причине делаются предположения, что очередная коррекция может быть не за горами, отмечает Шишкина.

В США индексы накануне показали смешанную динамику, Nasdaq (+0,3%) в течение торгов впервые достигал 10 тыс. пунктов, после чего сдал назад в район 9950 пунктов.

Трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду. Многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне (0-0,25% годовых) в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой центробанка и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Федрезерв, как ожидается, отметит улучшение ситуации на рынке труда, однако это вряд ли повлияет на его денежно-кредитную политику в ближайшей перспективе, пишет MarketWatch.

Глава ФРС Джером Пауэлл, как ожидается, вновь призовет Белый дом и Конгресс наращивать меры поддержки экономики в дополнение к уже принятым программам общим объемом порядка $3 трлн.

Национальное бюро экономических исследований (NBER), которое традиционно констатирует смену экономических циклов в США, официально заключило, что американская экономика в феврале 2020 года вступила в рецессию.

Это ознаменовало окончание 128-месячного роста, начавшегося в июне 2009 года - самого продолжительного периода непрерывного роста экономики США с тех пор, как NBER стало вести наблюдения.

В среду в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng топчется на уровне вторника), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,4%).

Тем временем, в среду дешевеет нефть на данных о росте запасов в США; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,5 за баррель (-1,7% и +0,9% во вторник), июльская цена WTI - $38,12 за баррель (-2,1% и +2% накануне).

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах сырья выйдет в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом - до 11,6 млн б/с, что будет на 0,7 млн б/с меньше, чем в 2019 году, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Цена на нефть Brent во втором полугодии 2020 года в среднем составит $37 за баррель, говорится в отчете EIA. В следующем году цена вырастет до $48 за баррель. Этот прогноз совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката из-за отсечки дивидендов за 2019 год выступили "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-7,2%, до 156,5 рубля; дивиденды - 13,62 рубля на "преф"), также просели бумаги ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,9%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-2,9% и -3% "префы"), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-2%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-1,9%).

Выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+13,9% и +16,6% "префы"), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+10%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,7%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+4,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,4%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+1,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,369 млрд рублей (из них 3,521 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).