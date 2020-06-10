Размещение ОФЗ вряд ли окажет значимую поддержку рублю, но и явных триггеров для ослабления сейчас нет - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" считают, что в среду размещение ОФЗ вряд ли окажет значимую поддержку рублю в условиях охлаждения спроса на российские бумаги со стороны нерезидентов. При этом явных триггеров для ослабления рубля на данный момент специалисты также не видят, сообщается в обзоре банка. Ситуация на нефтяном рынке может позволить российской валюте сохранить комфортные уровни.

"В ожидании итогов заседания ФРС и пресс-конференции Д. Пауэлла торги, скорее всего, будут проходить в узком диапазоне. Отметим, что одним из факторов, способствовавших укреплению рубля во втором квартале, могло стать падение импорта в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Тем не менее, по мере восстановления экономической активности будет восстанавливаться и импорт, что, скорее всего, станет ограничительным фактором для рубля в следующем квартале", - отмечают специалисты "Нордеа банка".