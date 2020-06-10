Торги пары доллар/рубль пройдут в среду в диапазоне 68,3-69,3 - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" в среду ждут по паре доллар/рубль торгов в довольно узком диапазоне 68,3-69,3, а в целом предполагают ослабление курса рубля в дальнейшем, говорится в комментарии компании.

"Пара доллар/рубль продолжает находиться чуть выше сильной поддержки 68, так и не решаясь ее штурмовать. Интересно, но в последние дни рубль слабо коррелирует с ценами на нефть, живя какой-то своей жизнью. Во вторник вечером и ночью мы опять видели большие объемы продажи валюты, что выглядит странно в условиях снижающейся нефти и слабости российской экономики. В среду по паре доллар/рубль ждем торгов в довольно узком диапазоне 68,3-69,3. В целом же готовимся к ослаблению курса рубля", - пишет специалист "Алор Брокер" Алексей Антонов.