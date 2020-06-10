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Главная / Мнения аналитиков / Торги пары доллар/рубль пройдут в среду в диапазоне 68,3-69,3 - "Алор Брокер"
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10 июня 2020 года 09:53
Торги пары доллар/рубль пройдут в среду в диапазоне 68,3-69,3 - "Алор Брокер"
Аналитики "Алор Брокер" в среду ждут по паре доллар/рубль торгов в довольно узком диапазоне 68,3-69,3, а в целом предполагают ослабление курса рубля в дальнейшем, говорится в комментарии компании. "Пара доллар/рубль продолжает находиться чуть выше сильной поддержки 68, так и не решаясь ее штурмовать. Интересно, но в последние дни рубль слабо коррелирует с ценами на нефть, живя какой-то своей жизнью. Во вторник вечером и ночью мы опять видели большие объемы продажи валюты, что выглядит странно в условиях снижающейся нефти и слабости российской экономики. В среду по паре доллар/рубль ждем торгов в довольно узком диапазоне 68,3-69,3. В целом же готовимся к ослаблению курса рубля", - пишет специалист "Алор Брокер" Алексей Антонов.
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10 июня 2020 года 12:27
Аналитики "Нордеа банка" полагают, что оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным, однако пока не видят явных триггеров для коррекции, сообщается в обзоре. Специалисты банка считают, что от итогов заседания ФРС США и пресс-конференции Д. Пауэлла в среду не стоит... читать дальше
.10 июня 2020 года 11:49
Размещение ОФЗ вряд ли окажет значимую поддержку рублю, но и явных триггеров для ослабления сейчас нет - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" считают, что в среду размещение ОФЗ вряд ли окажет значимую поддержку рублю в условиях охлаждения спроса на российские бумаги со стороны нерезидентов. При этом явных триггеров для ослабления рубля на данный момент специалисты также не видят, сообщается в обзоре банка.... читать дальше
.10 июня 2020 года 11:34
Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к снижению вслед за нефтью, растут золотодобытчики
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ после нейтрального открытия торгов перешел к снижению вслед за нефтью, хотя в Европе индексы акций подают позитивные сигналы; дорожают защитные акции золотодобывающих компаний вместе с золотом. читать дальше
.10 июня 2020 года 11:30
РФПИ считает, что до решения ФРС в среду вероятны торги рубля в диапазоне 68,50-69 за доллар, сообщается в комментарии. Постепенное ухудшение состояния текущего счета на фоне восстановления экономической активности - один из основных рисков для рубля сейчас помимо внешних новостей, отмечает... читать дальше
.10 июня 2020 года 11:02
Индекс Мосбиржи в среду, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 2770-2820 пунктов - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, при отсутствии явных внешних шоков в среду продолжит проторговывать диапазон 2770-2820 пунктов, сообщается в комментарии банка. "В ближайшей перспективе при реализации сценария ухудшения динамики глобальных рынков и... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:42
Размещение Минфином 5-летних ОФЗ 26234 может пройти с доходностью около 5,15% годовых - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в среду размещение Минфином 5-летних ОФЗ 26234 может пройти с доходностью около 5,15% годовых, говорится в комментарии банка. Минфин РФ в среду на аукционах предложит 4-летние ОФЗ 24021 со ставкой купона, привязанной к RUONIA, а также 5-летние ОФЗ 26234 с... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:26
налитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не ждет принципиальных изменений на рынке нефти, хотя не исключает, что котировки могут уйти под отметку 40 долларов за баррель и при негативной статистике от Минэнерго США по запасам и добычи закрепиться там на какое-то время. В целом, по его мнению, район 40... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:23
Москва. 10 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне умеренного снижения цен на нефть. читать дальше
.10 июня 2020 года 10:10
HSBC повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $59 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:10
Потенциальный спрос "зеленых" инвесторов на инструменты из России, скорее всего, будет высоким - Газпромбанк
Локальный рынок ESG-облигаций в России только начинает развиваться, потенциальный спрос "зеленых" инвесторов на инструменты из России, скорее всего, будет высоким, говорится в аналитическом материале эксперта Газпромбанка Евгения Хилинского. "Наша оценка среднесрочного потенциала – около 600... читать дальше
.10 июня 2020 года 09:58
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют позитивное открытие рынка акций РФ в среду - подъем составит 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.10 июня 2020 года 09:47
Москва. 10 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.10 июня 2020 года 09:45
Неоднозначное состояние внешнего фона утром в среду не располагает аналитиков к четким прогнозам, большинство рассчитывает на незначительное отклонение фондовых индексов в начале торгов с последующей консолидацией. читать дальше
.10 июня 2020 года 09:43
Позитивная составляющая перевесит, что позволит национальной валюте в начале сессии среды отыграть часть потерь, понесенных во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка отмечают, что в среду перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон.... читать дальше
.10 июня 2020 года 09:37
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
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