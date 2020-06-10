Утренние прогнозы: вероятна консолидация рынка акций в среду

Неоднозначное состояние внешнего фона утром в среду не располагает аналитиков к четким прогнозам, большинство рассчитывает на незначительное отклонение фондовых индексов в начале торгов с последующей консолидацией.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина по индексу Мосбиржи во вторник не изменилась: выйти выше зоны сопротивления 2780-2810 рублевому индикатору рынка не удалось. В среду эти попытки будут продолжены. По крайней мере, с утра внешний фон благоприятствует росту: американские фьючерсы прибавляют около 0,5%, в небольшом плюсе промышленные и драгоценные металлы. Правда, немного снижается нефть, но она по-прежнему пока остается выше отметки 40 долларов за баррель. Однако к покупкам мы рекомендуем относиться очень осторожно, поскольку не видим потенциала роста российского рынка акций. Также сложно давать и конкретные рекомендации по бумагам. Тем, кто желает заработать на росте рынка и верит в эту возможность, можно посоветовать покупать рынок целиком, то есть фьючерс на индекс Мосбиржи. Но в целом пока лучше оставаться без позиций".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2780-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2770, 2760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские индексы демонстрируют смешенную динамику. Нефть дешевеет, но металлы преимущественно торгуются в плюсе. Как минимум, состояние внешних рынков не предполагает каких-либо значимых продаж на российской площадке в начале дня. Более того, слабость доллара и укрепление валют сырьевой группы намекает, что рубль также воспользуется ситуацией для ликвидации потерь предыдущего дня".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2780-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2770, 2760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".