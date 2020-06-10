Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в среду с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня в 2800 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2780-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2770, 2760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Итоги очередного двухдневного заседания ФРС станут известны уже после завершения основных торгов в России (21:00 мск). Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в среду не ожидается. Поэтому, отмечает В. Манжос, во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.