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10 июня 2020 года 09:24
"Алор Брокер" рекомендует очень осторожно относиться к покупкам акций
Аналитики "Алор Брокер" рекомендуют относиться к покупкам акций в среду очень осторожно, поскольку не видят потенциала роста российского рынка, сообщается в комментарии компании. Техническая картина по индексу Мосбиржи во вторник не изменилась, отмечает аналитик Алексей Антонов: выйти выше зоны сопротивления 2780-2810 рублевому индикатору рынка не удалось. "В среду эти попытки будут продолжены. По крайней мере, с утра внешний фон благоприятствует росту: американские фьючерсы прибавляют около 0,5%, в небольшом плюсе промышленные и драгоценные металлы. Правда, немного снижается нефть, но она по-прежнему пока остается выше отметки 40 долларов за баррель", - указывает он. А. Антонов считает, что для закрепления выше сопротивления нужна поддержка от американских инвесторов - собственных идей на российском рынке акций не очень много. Итоги же торгов в США будут определены риторикой ФРС по результатам заседания Федрезерва. Никаких прорывных заявлений не ожидается, но есть риски, что ФРС может намекнуть на возможность свертывания беспрецедентных мер поддержки, отмечает специалист компании. "Однако к покупкам мы рекомендуем относиться очень осторожно, поскольку не видим потенциала роста российского рынка акций. Также сложно давать и конкретные рекомендации по бумагам. Тем, кто желает заработать на росте рынка и верит в эту возможность, можно посоветовать покупать рынок целиком, то есть фьючерс на индекс Мосбиржи. Но в целом пока лучше оставаться без позиций", - предупреждает Алексей Антонов.
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10 июня 2020 года 12:27
Аналитики "Нордеа банка" полагают, что оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным, однако пока не видят явных триггеров для коррекции, сообщается в обзоре. Специалисты банка считают, что от итогов заседания ФРС США и пресс-конференции Д. Пауэлла в среду не стоит... читать дальше
.10 июня 2020 года 11:49
Размещение ОФЗ вряд ли окажет значимую поддержку рублю, но и явных триггеров для ослабления сейчас нет - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" считают, что в среду размещение ОФЗ вряд ли окажет значимую поддержку рублю в условиях охлаждения спроса на российские бумаги со стороны нерезидентов. При этом явных триггеров для ослабления рубля на данный момент специалисты также не видят, сообщается в обзоре банка.... читать дальше
.10 июня 2020 года 11:34
Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к снижению вслед за нефтью, растут золотодобытчики
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ после нейтрального открытия торгов перешел к снижению вслед за нефтью, хотя в Европе индексы акций подают позитивные сигналы; дорожают защитные акции золотодобывающих компаний вместе с золотом. читать дальше
.10 июня 2020 года 11:30
РФПИ считает, что до решения ФРС в среду вероятны торги рубля в диапазоне 68,50-69 за доллар, сообщается в комментарии. Постепенное ухудшение состояния текущего счета на фоне восстановления экономической активности - один из основных рисков для рубля сейчас помимо внешних новостей, отмечает... читать дальше
.10 июня 2020 года 11:02
Индекс Мосбиржи в среду, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 2770-2820 пунктов - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, при отсутствии явных внешних шоков в среду продолжит проторговывать диапазон 2770-2820 пунктов, сообщается в комментарии банка. "В ближайшей перспективе при реализации сценария ухудшения динамики глобальных рынков и... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:42
Размещение Минфином 5-летних ОФЗ 26234 может пройти с доходностью около 5,15% годовых - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в среду размещение Минфином 5-летних ОФЗ 26234 может пройти с доходностью около 5,15% годовых, говорится в комментарии банка. Минфин РФ в среду на аукционах предложит 4-летние ОФЗ 24021 со ставкой купона, привязанной к RUONIA, а также 5-летние ОФЗ 26234 с... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:26
налитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не ждет принципиальных изменений на рынке нефти, хотя не исключает, что котировки могут уйти под отметку 40 долларов за баррель и при негативной статистике от Минэнерго США по запасам и добычи закрепиться там на какое-то время. В целом, по его мнению, район 40... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:23
Москва. 10 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне умеренного снижения цен на нефть. читать дальше
.10 июня 2020 года 10:10
HSBC повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $59 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:10
Потенциальный спрос "зеленых" инвесторов на инструменты из России, скорее всего, будет высоким - Газпромбанк
Локальный рынок ESG-облигаций в России только начинает развиваться, потенциальный спрос "зеленых" инвесторов на инструменты из России, скорее всего, будет высоким, говорится в аналитическом материале эксперта Газпромбанка Евгения Хилинского. "Наша оценка среднесрочного потенциала – около 600... читать дальше
.10 июня 2020 года 09:58
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют позитивное открытие рынка акций РФ в среду - подъем составит 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.10 июня 2020 года 09:53
Аналитики "Алор Брокер" в среду ждут по паре доллар/рубль торгов в довольно узком диапазоне 68,3-69,3, а в целом предполагают ослабление курса рубля в дальнейшем, говорится в комментарии компании. "Пара доллар/рубль продолжает находиться чуть выше сильной поддержки 68, так и не решаясь ее... читать дальше
.10 июня 2020 года 09:47
Москва. 10 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.10 июня 2020 года 09:45
Неоднозначное состояние внешнего фона утром в среду не располагает аналитиков к четким прогнозам, большинство рассчитывает на незначительное отклонение фондовых индексов в начале торгов с последующей консолидацией. читать дальше
.10 июня 2020 года 09:43
Позитивная составляющая перевесит, что позволит национальной валюте в начале сессии среды отыграть часть потерь, понесенных во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка отмечают, что в среду перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон.... читать дальше
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