"Алор Брокер" рекомендует очень осторожно относиться к покупкам акций

Аналитики "Алор Брокер" рекомендуют относиться к покупкам акций в среду очень осторожно, поскольку не видят потенциала роста российского рынка, сообщается в комментарии компании.

Техническая картина по индексу Мосбиржи во вторник не изменилась, отмечает аналитик Алексей Антонов: выйти выше зоны сопротивления 2780-2810 рублевому индикатору рынка не удалось. "В среду эти попытки будут продолжены. По крайней мере, с утра внешний фон благоприятствует росту: американские фьючерсы прибавляют около 0,5%, в небольшом плюсе промышленные и драгоценные металлы. Правда, немного снижается нефть, но она по-прежнему пока остается выше отметки 40 долларов за баррель", - указывает он.

А. Антонов считает, что для закрепления выше сопротивления нужна поддержка от американских инвесторов - собственных идей на российском рынке акций не очень много. Итоги же торгов в США будут определены риторикой ФРС по результатам заседания Федрезерва. Никаких прорывных заявлений не ожидается, но есть риски, что ФРС может намекнуть на возможность свертывания беспрецедентных мер поддержки, отмечает специалист компании.

"Однако к покупкам мы рекомендуем относиться очень осторожно, поскольку не видим потенциала роста российского рынка акций. Также сложно давать и конкретные рекомендации по бумагам. Тем, кто желает заработать на росте рынка и верит в эту возможность, можно посоветовать покупать рынок целиком, то есть фьючерс на индекс Мосбиржи. Но в целом пока лучше оставаться без позиций", - предупреждает Алексей Антонов.