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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Данные Минэнерго США и динамика заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение цен на нефть - ГК "ФИНАМ"
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10 июня 2020 года 09:13

Данные Минэнерго США и динамика заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение цен на нефть - ГК "ФИНАМ"

Котировки Brent по итогам торгов вторника закрылись на отметке $40,88, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Давление на цену оказала статистика от API, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,4 млн баррелей. В среду рынок оценит более точные официальные данные Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен, отмечает в своем комментарии специалист компании.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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