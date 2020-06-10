Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Индекс Dow Jones прервал шестидневный рост, в то время как индекс Nasdaq Composite обновил рекордный максимум, при этом в определенный момент торгов индикатор превысил отметку в 10 тыс. пунктов. Трейдеры на этой неделе ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду.

Многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне - 0-0,25% годовых - в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой центробанка и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики. Федрезерв, как ожидается, отметит улучшение ситуации на рынке труда, однако это вряд ли повлияет на его денежно-кредитную политику в ближайшей перспективе. Глава ФРС Джером Пауэлл, как ожидается, вновь призовет Белый дом и Конгресс наращивать меры поддержки экономики в дополнение к уже принятым программам общим объемом порядка $3 трлн.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду, при этом китайский индикатор Shanghai Composite снижается после публикации майских данных об инфляции, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Рост потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае 2020 года замедлился до минимальных с марта 2019 года 2,4% в годовом выражении, цены производителей (индекс PPI) снизились на 3,7% - максимальными темпами c марта 2016 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Эксперты в среднем прогнозировали потребительскую инфляцию в мае на уровне 2,7% и ожидали снижения цен производителей на 3,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng практически не меняется. Японский индекс Nikkei 225 вырос в среду на 0,07%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду на данных о росте запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК среды составила $40,59 за баррель, что на 1,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,9%, до $41,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 1,87% - до $38,21 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена этих контрактов выросла на 1,96% и составила $38,94.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 15,977 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,235 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июня вырос на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,18%, поднявшись до 693,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФСК ЕЭС-13" (+2,97%), "РЖД-001P-16R" (+1,54%) и "МТС-001P-06" (+0,78%), а в лидерах снижения - облигации "Фольксваген Банк-001Р-03" (-1,02%), "МТС-001P-10" (-0,73%) и "РЖД-001P-17R" (-0,68%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусАл Братск" завершило размещение бондов серии БО-002Р-01 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,5% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 38% выпуска серии Б-1-74 на 380,043 млн рублей, а также 16,88% облигаций серии Б-1-75 на 168,828 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 2 и 3 года соответственно. Ставка полугодовых купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) завершило размещение 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок прошел 4 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. ЦБ РФ 11 марта зарегистрировал программу облигаций завода объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии Б-П-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 7,64% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 11 июня.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) планирует во второй декаде июня провести сбор заявок на облигации серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 175 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

"Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") планирует во второй половине июня собирать заявки на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 190-210 базисных пунктов к 4,5 летним ОФЗ. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплаты 17-20 купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные.

АО "МаксимаТелеком" в июле планирует собирать заявки на 3-летние бонды объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 28 мая зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-13 в размере 6,1% годовых. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 30,42 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-13 объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 банк доразместил бумаги на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Ставка купонов до оферты (дата исполнения - 26 июня) установлена в размере 10% годовых. Купоны полугодовые. Дата погашения выпуска - 13 июня 2024 года.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-29 в размере 7,15% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка текущего купона - 10,05% годовых. По бондам 29 июня предстоит оферта.