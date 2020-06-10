.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,3%
В мае потребительские цены в РФ повысились на 0,3% после роста на 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0%
 
Алмазодобычу могут включить в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Минфин предлагает включить алмазодобычу в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения. В конце мая с просьбой включить добычу алмазов и других драгкамней в...
 
Россия вошла в пятерку лидеров по потенциалу роста после COVID
Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID. По оценке международного Института экономики и мира (IEP), именно в этих...
 
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью
Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне "коронавирусного" спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности. "Коммерсант" ознакомился с проектом...
 
10 июня 2020 года 09:47

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Индекс Dow Jones прервал шестидневный рост, в то время как индекс Nasdaq Composite обновил рекордный максимум, при этом в определенный момент торгов индикатор превысил отметку в 10 тыс. пунктов. Трейдеры на этой неделе ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду.

Многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне - 0-0,25% годовых - в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой центробанка и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики. Федрезерв, как ожидается, отметит улучшение ситуации на рынке труда, однако это вряд ли повлияет на его денежно-кредитную политику в ближайшей перспективе. Глава ФРС Джером Пауэлл, как ожидается, вновь призовет Белый дом и Конгресс наращивать меры поддержки экономики в дополнение к уже принятым программам общим объемом порядка $3 трлн.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду, при этом китайский индикатор Shanghai Composite снижается после публикации майских данных об инфляции, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Рост потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае 2020 года замедлился до минимальных с марта 2019 года 2,4% в годовом выражении, цены производителей (индекс PPI) снизились на 3,7% - максимальными темпами c марта 2016 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Эксперты в среднем прогнозировали потребительскую инфляцию в мае на уровне 2,7% и ожидали снижения цен производителей на 3,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng практически не меняется. Японский индекс Nikkei 225 вырос в среду на 0,07%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду на данных о росте запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК среды составила $40,59 за баррель, что на 1,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,9%, до $41,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 1,87% - до $38,21 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена этих контрактов выросла на 1,96% и составила $38,94.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 15,977 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,235 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июня вырос на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,18%, поднявшись до 693,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФСК ЕЭС-13" (+2,97%), "РЖД-001P-16R" (+1,54%) и "МТС-001P-06" (+0,78%), а в лидерах снижения - облигации "Фольксваген Банк-001Р-03" (-1,02%), "МТС-001P-10" (-0,73%) и "РЖД-001P-17R" (-0,68%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусАл Братск" завершило размещение бондов серии БО-002Р-01 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,5% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 38% выпуска серии Б-1-74 на 380,043 млн рублей, а также 16,88% облигаций серии Б-1-75 на 168,828 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 2 и 3 года соответственно. Ставка полугодовых купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) завершило размещение 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок прошел 4 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. ЦБ РФ 11 марта зарегистрировал программу облигаций завода объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии Б-П-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 7,64% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 11 июня.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) планирует во второй декаде июня провести сбор заявок на облигации серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 175 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

"Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") планирует во второй половине июня собирать заявки на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 190-210 базисных пунктов к 4,5 летним ОФЗ. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплаты 17-20 купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные.

АО "МаксимаТелеком" в июле планирует собирать заявки на 3-летние бонды объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 28 мая зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-13 в размере 6,1% годовых. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 30,42 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-13 объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 банк доразместил бумаги на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Ставка купонов до оферты (дата исполнения - 26 июня) установлена в размере 10% годовых. Купоны полугодовые. Дата погашения выпуска - 13 июня 2024 года.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-29 в размере 7,15% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка текущего купона - 10,05% годовых. По бондам 29 июня предстоит оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 июня 2020 года 12:27
Оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" полагают, что оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным, однако пока не видят явных триггеров для коррекции, сообщается в обзоре. Специалисты банка считают, что от итогов заседания ФРС США и пресс-конференции Д. Пауэлла в среду не стоит...    читать дальше
.
10 июня 2020 года 11:49
Размещение ОФЗ вряд ли окажет значимую поддержку рублю, но и явных триггеров для ослабления сейчас нет - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" считают, что в среду размещение ОФЗ вряд ли окажет значимую поддержку рублю в условиях охлаждения спроса на российские бумаги со стороны нерезидентов. При этом явных триггеров для ослабления рубля на данный момент специалисты также не видят, сообщается в обзоре банка....    читать дальше
.
10 июня 2020 года 11:34
Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к снижению вслед за нефтью, растут золотодобытчики
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ после нейтрального открытия торгов перешел к снижению вслед за нефтью, хотя в Европе индексы акций подают позитивные сигналы; дорожают защитные акции золотодобывающих компаний вместе с золотом.    читать дальше
.
10 июня 2020 года 11:30
Вероятны торги рубля в диапазоне 68,50-69 за доллар - РФПИ
РФПИ считает, что до решения ФРС в среду вероятны торги рубля в диапазоне 68,50-69 за доллар, сообщается в комментарии. Постепенное ухудшение состояния текущего счета на фоне восстановления экономической активности - один из основных рисков для рубля сейчас помимо внешних новостей, отмечает...    читать дальше
.
10 июня 2020 года 11:02
Индекс Мосбиржи в среду, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 2770-2820 пунктов - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, при отсутствии явных внешних шоков в среду продолжит проторговывать диапазон 2770-2820 пунктов, сообщается в комментарии банка. "В ближайшей перспективе при реализации сценария ухудшения динамики глобальных рынков и...    читать дальше
.
10 июня 2020 года 10:42
Размещение Минфином 5-летних ОФЗ 26234 может пройти с доходностью около 5,15% годовых - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в среду размещение Минфином 5-летних ОФЗ 26234 может пройти с доходностью около 5,15% годовых, говорится в комментарии банка. Минфин РФ в среду на аукционах предложит 4-летние ОФЗ 24021 со ставкой купона, привязанной к RUONIA, а также 5-летние ОФЗ 26234 с...    читать дальше
.
10 июня 2020 года 10:26
Район $40 за баррель Brent является комфортным в нынешних условиях - "Алор Брокер"
налитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не ждет принципиальных изменений на рынке нефти, хотя не исключает, что котировки могут уйти под отметку 40 долларов за баррель и при негативной статистике от Минэнерго США по запасам и добычи закрепиться там на какое-то время. В целом, по его мнению, район 40...    читать дальше
.
10 июня 2020 года 10:23
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти
Москва. 10 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне умеренного снижения цен на нефть.    читать дальше
.
10 июня 2020 года 10:10
HSBC поднял рекомендацию для GDR Татнефти до "покупать"
HSBC повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $59 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
10 июня 2020 года 10:10
Потенциальный спрос "зеленых" инвесторов на инструменты из России, скорее всего, будет высоким - Газпромбанк
Локальный рынок ESG-облигаций в России только начинает развиваться, потенциальный спрос "зеленых" инвесторов на инструменты из России, скорее всего, будет высоким, говорится в аналитическом материале эксперта Газпромбанка Евгения Хилинского. "Наша оценка среднесрочного потенциала – около 600...    читать дальше
.
10 июня 2020 года 09:58
Подъем рынка акций в среду утром составит 0,5% - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют позитивное открытие рынка акций РФ в среду - подъем составит 0,5%, сообщается в обзоре компании.    читать дальше
.
10 июня 2020 года 09:53
Торги пары доллар/рубль пройдут в среду в диапазоне 68,3-69,3 - "Алор Брокер"
Аналитики "Алор Брокер" в среду ждут по паре доллар/рубль торгов в довольно узком диапазоне 68,3-69,3, а в целом предполагают ослабление курса рубля в дальнейшем, говорится в комментарии компании. "Пара доллар/рубль продолжает находиться чуть выше сильной поддержки 68, так и не решаясь ее...    читать дальше
.
10 июня 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятна консолидация рынка акций в среду
Неоднозначное состояние внешнего фона утром в среду не располагает аналитиков к четким прогнозам, большинство рассчитывает на незначительное отклонение фондовых индексов в начале торгов с последующей консолидацией.    читать дальше
.
10 июня 2020 года 09:43
Рубль начнет среду с попыток укрепления - Промсвязьбанк
Позитивная составляющая перевесит, что позволит национальной валюте в начале сессии среды отыграть часть потерь, понесенных во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка отмечают, что в среду перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон....    читать дальше
.
10 июня 2020 года 09:37
Nasdaq впервые достиг 10 тыс. пунктов
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.