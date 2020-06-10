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10 июня 2020 года 09:37

Nasdaq впервые достиг 10 тыс. пунктов

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.

Индекс Dow Jones прервал шестидневный рост, в то время как индекс Nasdaq Composite обновил рекордный максимум, при этом в определенный момент торгов индикатор превысил отметку в 10 тыс. пунктов.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,2%. Цена бумаг Facebook Inc. (SPB: FB) выросла на 3,1%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 3,5%. Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) увеличилась на 0,28%.

Трейдеры на этой неделе ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду.

Многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне - 0-0,25% годовых - в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой центробанка и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Федрезерв, как ожидается, отметит улучшение ситуации на рынке труда, однако это вряд ли повлияет на его денежно-кредитную политику в ближайшей перспективе, пишет MarketWatch.

Глава ФРС Джером Пауэлл, как ожидается, вновь призовет Белый дом и Конгресс наращивать меры поддержки экономики в дополнение к уже принятым программам общим объемом порядка $3 трлн.

Национальное бюро экономических исследований (NBER), которое традиционно констатирует смену экономических циклов в США, официально заключило, что американская экономика в феврале 2020 года вступила в рецессию.

Это ознаменовало окончание 128-месячного роста, начавшегося в июне 2009 года - самого продолжительного периода непрерывного роста экономики США с тех пор, как NBER стало вести наблюдения в 1854 году.

Во вторник подешевели акции авиакомпаний и компаний сферы туризма, а также некоторых ритейлеров. Цена бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. упала на 8,3%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 7,6%.

Котировки акций Carnival Corp. (SPB: CCL) снизились на 7,5%, Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) Ltd. - на 7%. Бумаги Gap Inc. (SPB: GPS) потеряли в цене 8,6%, Macy's Inc. (SPB: M) - 7,1%.

Акции Signet Jewelers (SPB: SIG) Limited, которая владеет одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, рухнули на 16,1%. Компания в первом квартале 2021 финансового года значительно увеличила убыток после закрытия торговых точек на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Акции Tiffany & Co. (SPB: TIF) подорожали примерно на 2%, хотя вторая по величине в мире сеть розничной торговли ювелирными изделиями в первом финансовом квартале получила чистый убыток из-за закрытия магазинов в период пандемии коронавируса COVID-19.

Бумаги онлайн-платформы для продаж подержанных автомобилей Vroom Inc. взлетели почти на 118% в первый день торгов. Главный исполнительный директор Vroom Пол Хеннесси рассчитывает на больший спрос на покупку подержанных автомобилей онлайн на фоне пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 300,14 пункта (1,09%) - до 27272,30 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 25,21 пункта (0,78%) и составил 3207,18 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 29,01 пункта (0,29%) - до 9953,75 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду, при этом китайский индикатор Shanghai Composite снижается после публикации майских данных об инфляции, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае 2020 года замедлился до минимальных с марта 2019 года 2,4% в годовом выражении, цены производителей (индекс PPI) снизились на 3,7% - максимальными темпами c марта 2016 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В апреле потребительские цены выросли на 3,3%, цены производителей опустились на 3,1%.

Эксперты в среднем прогнозировали потребительскую инфляцию в мае на уровне 2,7% и ожидали снижения цен производителей на 3,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены позднее в среду.

Многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне - 0-0,25% годовых - в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой центробанка и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng практически не меняется.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings снижается в ходе торгов в Гонконге на 2,4%, телекоммуникационной компании China Mobile - увеличивается на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что заказы на продукцию машиностроения в Японии в апреле 2020 года упали на 12% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0,4% в марте. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное снижение - на 8,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций инвестиционно-технологической компании SoftBank Group Corp. снижаются на 0,1%. Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. подешевели на 0,1% и 1,2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,3%.

Уровень безработицы в Южной Корее в мае 2020 года вырос до 4,5% с 3,8 месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Это самые высокий показатель с января 2010 года.

Количество безработных увеличилось на 191 тыс., до 1,242 млн человек. Число занятых поднялось на 153 тыс., до 26,657 млн человек. Доля участия населения в рабочей силе выросла с 61,6% до 62,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подскочили на 5,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Рыночная стоимость BHP Group выросла на 0,2%, Rio Tinto снизилась на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду на данных о росте запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК во вторник составляет $40,67 за баррель, что на $0,51 (1,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,38 (0,9%), до $41,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,62 (1,59%) - до $38,32 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена этих контрактов выросла на $0,75 (1,96%) и составила $38,94.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом - до 11,6 млн б/с, что будет на 0,7 млн б/с меньше, чем в 2019 году, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Цена на нефть Brent во втором полугодии 2020 года в среднем составит $37 за баррель, говорится в отчете EIA. В следующем году цена вырастет до $48 за баррель. Этот прогноз совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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