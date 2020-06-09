Рубль вечером умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Москва. 9 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти, корректируясь вниз после сильного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 68,57 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,82 руб./EUR1, подорожав на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 55,68 копейки - до 72,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, корректируясь вниз вслед за нефтью после заметного роста в предыдущие дни. В центре внимания рынков находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, тем не менее, их интересует заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, который оказался лучше прогнозов.

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 2,509 млн, сообщило в пятницу министерство труда. При этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы - до 19,8%, а также сокращение количества рабочих мест на 8 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

ФРС вновь смягчила условия программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы сделать ее привлекательной для более широкого круга компаний, а также банков, которые будут ее реализовывать.

Американский ЦБ понизил минимальный размер кредита, который может привлечь участник программы, с $500 тыс. до $250 тыс., а также повысил максимальные суммы кредита для всех видов займов, предусмотренных программой. Кроме того, срок кредитования продлен с четырех до пяти лет, что "даст заемщикам дополнительную гибкость в плане погашения кредитов".

Доступ к программе сможет получить бизнес со штатом до 15 тыс. сотрудников и выручкой до $5 млрд в 2019 году.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, неделя на большинстве мировых рынков в очередной раз началась в позитивном ключе, что в первую очередь, было обусловлено ростом индексов США и новыми договоренностями ОПЕК+. "Инвесторы по-прежнему с оптимизмом воспринимают возможность быстрого восстановления экономик после карантина и не замечают негативных тенденций. На рынке нефти очень похожая ситуация. Инвесторы с воодушевлением восприняли новые договоренности ОПЕК+ и совершенно не отреагировали на то, что не все страны исполняют эти договоренности. Так, например, Мексика вообще отказалась их выполнять, а Ирак и Ливия сделали некие туманные заявления, что постараются их исполнить, но только в третьем квартале. Нефть марки Brent в понедельник торговалась почти по $43 за баррель. Хотя причины для такого роста существуют, настолько быстрое восстановление котировок мы считаем необоснованным и уже видим коррекцию", - подчеркнул Хомяков.

"На этом фоне рубль в понедельник укрепился почти до 68 руб./$1, но в ходе торгов вторника уже корректируется вслед за ценами на нефть ближе к 69 руб./$1. При этом важно отметить, что цена на нефть в рублях выросла выше 2800 за баррель (менее 1500 в марте) и выходит на комфортный для бюджета уровень. Учитывая, что до июньского заседания ЦБ осталось менее двух недель (считаем обоснованным снижение ключевой ставки на 50 б.п.), рубль будет вести себя достаточно спокойно, и существенное влияние могут оказать только внешние факторы, такие как конфронтация США и Китая, ЕС и Великобритании или Южной и Северной Кореи", - полагает эксперт.

"В ближайшее время ключевым событием для валютного рынка останется заседание ФРС (итоги в среду вечером). Участники рынка не ожидают сюрпризов от американского регулятора, однако серьезный интерес будут представлять комментарии ФРС и ее главы в отношении сильных данных по рынку труда за май. В свою очередь, для нефтяного рынка важным событием сегодня поздно вечером станет традиционный прогноз института API по запасам сырой нефти", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение в ходе торгов во вторник, но остаются под давлением на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи. Некоторые трейдеры опасаются, что восстановление спроса будет не столь быстрым, как ожидалось, пишет Dow Jones.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник снизилась на 0,64% - до $40,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,42% - до $38,03 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в понедельник заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

Тем временем американские производители наращивают добычу, тогда как многие аналитики опасаются, что потребление нефтепродуктов останется слабым на фоне сохраняющихся тревог, связанных с коронавирусом.

ЦБ РФ 5 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 11,3% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 11,5 млрд рублей.

3 июня объем продаж валюты составил 11,3 млрд рублей. 1 и 2 июня ЦБ продал валюту объемом по 11,2 млрд рублей в день.

Банк России во вторник, 9 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 16,8 млрд рублей) в среднем по ставке 5,41% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 июня, банки разместили 836,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 110 млрд рублей и спросе 836,6 млрд рублей) в среднем по ставке также 5,41% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 9 июня провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 86,3 млрд рублей при спросе 1 трлн 86,3 млрд рублей и лимите 1 трлн 270 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,41% годовых.

ЦБ РФ также провел доразмещение 32-го выпуска КОБР. Объем размещения составил 302 млрд 373,3 млн рублей при спросе 417 млрд 182,6 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100,0001% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0087% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 июня на 36,22 копейки, до 68,6745 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,2 копейки, до 77,3481 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 47,82 копейки по отношению к понедельнику и составил 68,7452 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 42,94 копейки и составил 68,7409 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 150,164 млн, из которых $768,323 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 381,841 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 41,07 копейки, до 77,4696 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 50,24 копейки и составил 77,6254 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR405,083 млн, из которых EUR186,363 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR218,72 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу понизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 5,5% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 7 б.п. - до 5,53% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 4 б.п. - до 5,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 5,53% годовых.

"Завершение периода усреднения обязательных резервов сопровождалось повышенным спросом банков на депозиты в ЦБ. На локальном рынке банки во вторник завершили период усреднения обязательных резервов в ЦБ. Данное событие сопровождалось избытком свободной ликвидности у кредитных организаций, в результате чего регулятор увеличил лимит на традиционном недельном аукционе и дополнительно провел депозитный аукцион "тонкой настройки". Кроме того, в среду ожидается погашение июньского размещения КОБР на 700 млрд рублей, тогда как на новом аукционе сегодня ЦБ разместил облигации на 305 млрд рублей. В итоге банки продемонстрировали повышенный интерес к размещению свободной ликвидности на депозитах у регулятора: при совокупном лимите ЦБ в 2,73 трлн рублей участники были готовы разместить на аукционах в общей сложности 3,1 трлн рублей", - подчеркнул Кравченко.