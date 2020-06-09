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09 июня 2020 года 19:40

Рынок акций РФ во вторник консолидировался под 2800 пунктами по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне просадки мировых фондовых площадок после ралли, а также удержавшейся от ощутимой коррекции нефти Brent; индекс МосБиржи остался на пороге рубежа 2800 пунктов, при этом лидерами отката выступили ранее перегретые акции "Аэрофлота".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2795,9 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1284,31 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,5%.

Доллар подрос до 68,58 рубля (+0,38 рубля).

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-3,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4% и +2,4% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, нефтяные цены откатились назад с локальных максимумов, так как рынок уже учел в котировках продление действующей договоренности по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на месяц, то есть до конца июля. Ротация инвесторов в акции компаний, особенно сильно пострадавших от пандемии в марте-мае, может продолжиться, поэтому можно ожидать, что недавний рост акций "Аэрофлота" после коррекции возобновится.

Смягчение карантинных мер в Москве со вторника могло оказать поддержку рынку акций РФ, но есть один нюанс. Хотя инвесторы настроены оптимистично на фоне открытия экономик и обнадеживающих данных макроэкономической статистики, на рынках также существует мнение, что ралли, начавшееся в конце марта, ушло слишком далеко от экономических реалий, которые открыто заявят о себе в финансовых результатах корпоративного сектора за второй квартал, полагает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, день начинался с роста акций, но нефть не смогла удержать восходящий импульс, заставив оптимистов отступить. Европейские индексы также отправились в существенный "минус", намекая на давно назревшую коррекцию излишних надежд на быстрое восстановление мировой экономики после COVID-19-шока.

Всемирный банк ожидает, что глобальная экономика в текущем году сократится на 5,2%. Вполне вероятно, что рынки слишком "забежали впереди себя", оценивая перспективы быстрого восстановления излишне оптимистично. Уже за I квартал экономика еврозоны сократилась на 3,6%, что немного лучше первой оценки 3,8%, но II квартал точно не покажет улучшение. Германский экспорт в апреле упал на 24% при ожиданиях снижения на 15,6%, а импорт снизился на 16,5% при ожиданиях 16,0%.

На нефть давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом. Goldman Sachs повысил оценку средней цены Brent в текущем году до $40,4 за баррель и WTI - до $36 за баррель. Однако аналитики банка прогнозируют, что текущее ралли выдыхается и вероятность коррекции возрастает. Одним из рисков для нефти является возобновление бесконтрольной добычи вне соглашения ОПЕК+. Некоторую поддержку оказывают ожидания сокращения запасов в США, но вероятное их падение на 1,5 млн баррелей вряд ли сможет существенно поддержать рынок. Более важным будет отчет Минэнерго США в среду, который также покажет объемы добычи.

Майская статистика по рынку труда США показала создание 2,5 млн рабочих мест, но это лишь восьмая доля от потерянных мест в апреле. Вряд ли прочая майская статистика (например, по промпроизводству) будет сильно лучше апрельской, поэтому в текущие оценки акций инвесторами закладывают слишком отдаленные и слишком оптимистичные надежды. Российский рынок не столь сильно перекуплен, как американский, но все же фактор нефти оказывает давление. Доходы нефтегазового сектора при нефти Urals около $40 за баррель будут сильно отличаться от прошлогодних, когда нефть торговалась в полтора раза дороже. Поэтому неуверенность в котировках нефти немедленно транслируется в неуверенность всего российского рынка и рубля, считает Кочетков.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, нефть постепенно сдает позиции, что сдерживает аппетиты покупателей на рынке акций РФ. Нефтяной рынок в результате мощного роста последних недель заложил в котировки слишком много позитивных ожиданий, часть которых уже реализовалась в результате пролонгации максимального объема сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Однако сохраняется высокая неопределенность с восстановлением глобального нефтяного спроса, зависящего от динамики мировой экономики, которая может быть не столь позитивной, как многие рассчитывают.

Также повлиять на нефтяные цены может еженедельная отраслевая статистика - во вторник в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в среду в 17:30 МСК - отчет Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,5 млн баррелей и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 2,8 млн баррелей, отмечает эксперт.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций продолжает проявлять слабость - инвесторы сконцентрировались на нефти, которая вполне прогнозируемо начала корректироваться по факту решения ОПЕК+ сохранить текущий уровень добычи только на июль.

В дальнейшем вероятность продолжения нисходящей тенденции на рынке акций велика, поскольку драйверов роста нет никаких. Под давлением будут акции "Норникеля" из-за снижения цен на его продукцию. Однако далеко бумага не просядет - она и так в конце прошлой недели стала перепроданной на информации о техногенной катастрофе в Норильске. На рынке нефти можно ожидать стабилизации цен Brent в районе $40 за баррель. Все драйверы роста уже отыграны, поводов для снижения пока не видно. Поэтому следует ожидать данных по Америке, от которой во многом будет зависеть скорость достижения сбалансированности на мировом рынке нефти, считает Антонов.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, опытные инвесторы используют хорошие новости по нефти для фиксации прибыли по длинным позициям. Цена $40 за баррель - это хороший знак того, что часть мировой экономики после резкого спада восстановится (например, авиаперевозчики). Но одновременно это и плохой знак, поскольку в конце года сланцевые нефтяники в США нарастят добычу. Страны, недовыполнявшие свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ в мае-июне, обязались дополнительно сократить добычу в июле-сентябре, но есть сомнения, что они выполнят свои обещания.

"Пока цены на нефть находятся в зоне "быков", но в случае пробития вниз поддержек $34 и $29 за баррель игра на повышение станет неперспективной. По-прежнему считаю, что во второй половине года мы увидим снижение цен на нефть. Котировки как минимум протестируют поддержку $29 за баррель", - отметил аналитик.

В целом до конца года рынок будет новостным и спекулятивным. Экономические данные будут игнорироваться, что уже наблюдается на динамике акций авиакомпаний. Есть четыре важных блока новостей, которые влияют на рыночные котировки: новости по стимулированию экономик со стороны Федрезерва и ведущих центробанков, новости по новым вакцинам от коронавируса и новости о торговой войне США и Китая. Для российского рынка еще важны новости по нефти. Экономические данные будут стоять на "запасном пути". В США более 42 млн человек потеряли работу в пандемию и обратились за пособиями по безработице, в России есть огромная скрытая безработица, но рынки это мало волнует, отмечает Верников.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), но "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 1,6-2,1%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,8%, к 3205 пунктам).

В центре внимания рынков на этой неделе - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки (0-0,25%), им интересно услышать заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, пишет MarketWatch.

Правительства по всему миру продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, позволяя предприятиям возобновить работу, что усиливает надежды на устойчивое восстановление мировых рынков, пишет Trading Ecobomics.

На нефтяном рынке цены во вторник оставались под давлением продаж на фоне известий об отказе Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи; фьючерс на Brent к 18:50 МСК находился на $0,25 ниже уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $40,72 за баррель (-0,2% и -3,6% в понедельник), июльская цена WTI - $38,22 за баррель (+0,1% и -3,4% в понедельник).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в понедельник заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

Ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) в понедельник сообщила, что крупнейшее нефтяное месторождение страны Шарара (Sharara) может выйти на полную мощность в течение 90 дней. Добыча на Шараре начинается после полугодовой остановки. В январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности.

Как сообщали арабские СМИ, в настоящее время на месторождении уже запущено пять скважин общей производительностью 20 тыс. баррелей в сутки (б/с). В течение ближайших дней, по словам источника, объемы добычи возрастут до 55 тыс. б/с. В целом первый этап восстановления производства сырья предполагает выход на уровень в 135 тыс. б/с, что составляет чуть менее 50% от возможного показателя добычи после проведения восстановительных работ.

Помимо этого, инвесторы следят за уровнем добычи сланцевой нефти в США на фоне восстановления нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-17,9%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-7,5%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,4%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,2%).

Подорожали бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+39,8%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+25,2% и +39,6% "префы"), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+15,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+11,8%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+6,3%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+5,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,687 млрд рублей (из них 15,046 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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