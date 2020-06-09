Цены евробондов РФ во вторник продолжили корректироваться вниз на фоне падения спроса на рисковые активы

Москва. 9 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продолжили корректироваться вниз на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 8 июня, составив 115,56% от номинала, что соответствует доходности 2,02% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 2 базисных пункта и составила 102,56% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 0,21% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 1 пункт и составил 181 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению понедельнику на 3 базисных пункта - до 140,94% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,33% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 21 базисный пункт - до 135,63% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,315% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 110,68% от номинала, что соответствует доходности 2,51% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 23 базисных пункта - до 132,97% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,13% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 10 базисных пунктов, до 112,28% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,345% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2023 году выросли в цене на 17 базисных пунктов, до 113,96% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,235% годовых).

"На рынке российских еврооблигаций четвертый день подряд наблюдается отрицательная ценовая коррекция после довольно продолжительного ралли. В отношении практически всех долговых бумаг emerging markets сейчас происходит бегство от риска. Вместе с тем это внешнее давление негативно сказывается в основном на суверенных бумагах России, в то время как корпоративный сектор чувствует себя относительно стабильно. Так, если за последние три-четыре дня доходности "длинных" выпусков евробондов РФ выросли в среднем на 15 базисных пунктов, что лишь немного уступает аналогичному движению US Treasuries, то процентные ставки корпоративных облигаций практически не изменились за этот период. При этом даже суверенные еврооблигации среднесрочного сегмента демонстрируют более стабильную динамику, рост процентных доходностей здесь не превышает 4-5 базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

"Активность торгов в целом невысокая. Участники рынка ждут новых драйверов для движения, в частности ими могут стать новые сообщения от ОПЕК, заявления США и Китая относительно торгового противостояния или новости от американского Федрезерва, который сегодня и завтра проводит плановое двухдневное заседание", - отметил Александров.