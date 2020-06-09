Brent в среду может вырасти до $42 за баррель - ИК "Фридом Финанс"

Нефть находится в "красной зоне", однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась, считает аналитик компании Валерий Емельянов. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но, по традиции, некоторые утечки могут повлиять на рынки чуть раньше, отмечает он.

"Мы видим, что нефть не закрепилась ниже $40, это хороший сигнал для продолжения восходящего тренда. Если не будет сюрпризов от ведущих ньюсмейкеров планеты, то уже в среду подъем по Brent может составить до $42. В противном случае рост волатильности вернет Brent к отметкам недельной давности", - пишет специалист ИК "Фридом Финанс".