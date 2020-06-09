Рубль днем продолжает снижаться к доллару и евро в рамках коррекции после предыдущего роста

Москва. 9 июня. Доллар и евро активно повышаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после сильного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 68,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,56 руб./EUR1, подорожав на 53,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,66 копейки - до 72,71 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 июня на 36,22 копейки, до 68,6745 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,2 копейки, до 77,3481 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает корректироваться вниз к доллару и евро на дневных торгах после заметного роста в предыдущие дни. В центре внимания рынков находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, тем не менее, их интересует заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, который оказался лучше прогнозов.

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 2,509 млн, сообщило в пятницу министерство труда. При этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы - до 19,8%, а также сокращение количества рабочих мест на 8 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

ФРС вновь смягчила условия программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы сделать ее привлекательной для более широкого круга компаний, а также банков, которые будут ее реализовывать.

Американский ЦБ понизил минимальный размер кредита, который может привлечь участник программы, с $500 тыс. до $250 тыс., а также повысил максимальные суммы кредита для всех видов займов, предусмотренных программой. Кроме того, срок кредитования продлен с четырех до пяти лет, что "даст заемщикам дополнительную гибкость в плане погашения кредитов".

Доступ к программе сможет получить бизнес со штатом до 15 тыс. сотрудников и выручкой до $5 млрд в 2019 году.

Цены на нефть эталонных марок во вторник днем незначительно меняются после снижения накануне из-за отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в понедельник заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн баррелей в сутки будут действовать лишь в июне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник снижается на 0,25% - до $40,7 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 3,6%. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 0,03% - до $38,2 за баррель. К закрытию рынка в понедельник цена этих контрактов снизилась на 3,4%.

"Российские активы снижаются вслед за нефтью и сдержанной динамикой на развивающихся рынках. Рост цен на нефть на прошедшей неделе подтолкнул рубль к существенному укреплению. Текущие цены российской нефти Urals уже приблизились к отметкам прекращения продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила, что в среднесрочной перспективе снизит эффект от роста цен на нефть. При этом в июне, несмотря на динамику нефтяных котировок в мае, объем операций останется на прежнем уровне из-за корректировок за предыдущий месяц, что продолжит поддерживать рубль. Тем не менее, вряд ли от рубля стоит ждать ощутимой динамики, котировки, вероятно, останутся вблизи текущих уровней в диапазоне 67,5-69 руб./$1 в отсутствие ощутимых движений на рынке энергоносителей", - подчеркиваю аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Во вторник рубль снижается наряду с большинством других валют на развивающихся рынках. Период позитива на глобальных финансовых рынках сменился коррекционными настроениями. Европейские акции и фьючерсы на индексы в США торгуются во вторник в красной зоне, вместе с ними снижаются и валюты EM. В частности, валюты Турции, ЮАР, Индии и Мексики теряли к середине дня порядка 0,2-1,6%. Кроме того, давление на рубль оказывает снижение нефтяных котировок, которым после роста в конце предыдущей - начале текущей недели никак не удается полноценно закрепиться выше $40 за баррель Brent. Если сначала продление соглашения ОПЕК+ подстегнуло рост цен, то в дальнейшем котировки перешли к снижению на планах Саудовской Аравии увеличить добычу нефти с июля. В ближайшее время ключевым событием для валютного рынка останется заседание ФРС (итоги в среду вечером). Участники рынка не ожидают сюрпризов от американского регулятора, однако серьезный интерес будут представлять комментарии ФРС и ее главы в отношении сильных данных по рынку труда за май. В свою очередь, для нефтяного рынка важным событием сегодня поздно вечером станет традиционный прогноз института API по запасам сырой нефти", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 5 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 11,3% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 11,5 млрд рублей.

3 июня объем продаж валюты составил 11,3 млрд рублей. 1 и 2 июня ЦБ продал валюту объемом по 11,2 млрд рублей в день.

Банк России во вторник, 9 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 16,8 млрд рублей) в среднем по ставке 5,41% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 июня, банки разместили 836,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 110 млрд рублей и спросе 836,6 млрд рублей) в среднем по ставке также 5,41% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 9 июня провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 86,3 млрд рублей при спросе 1 трлн 86,3 млрд рублей и лимите 1 трлн 270 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,41% годовых.

ЦБ РФ также провел доразмещение 32-го выпуска КОБР. Объем размещения составил 302 млрд 373,3 млн рублей при спросе 417 млрд 182,6 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100,0001% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0087% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу понизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 5,5% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 7 б.п. - до 5,53% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 4 б.п. - до 5,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 5,53% годовых.