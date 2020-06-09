БКС Глобал Маркетс добавил в список аутсайдеров Ростелеком, убрал из него Северсталь, фавориты не изменились

"БКС Глобал Маркетс" добавил в список аутсайдеров "Ростелеком" (MOEX: RTKM) и убрал из него "Северсталь", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, сейчас находятся "РусАл" (MOEX: RUAL), "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Ростелеком", "Магнит" (MOEX: MGNT) и ВТБ (MOEX: VTBR).

"Мы убрали бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) из списка аутсайдеров после недавнего резкого роста экспортных цен на горячекатаный прокат (FOB Черное море), которые вскоре могут превысить отметку $400/тонна, а также на фоне скачка цен на железорудное сырье (ЖРС) в Китае из-за перебоев поставок из Бразилии. Мы включили обыкновенные акции "Ростелекома" в наш список краткосрочных аутсайдеров главным образом из-за ценовых уровней, учитывая невпечатляющую дивдоходность на 12 месяцев (6%) против около 7% у недавно размещенного выпуска облигаций оператора и дивдоходности на уровне 9% у более ликвидных акций "МТС", которая в настоящее время проводит buyback. Мы также отмечаем, что "Ростелеком" пока не объявил свою новую стратегию (включая планы относительно Tele2), что создает неопределенность по поводу капзатрат и дивидендных перспектив", - говорится в отчете инвестбанка.

Между тем состав фаворитов не изменился. В списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, по-прежнему находятся "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель" (MOEX: GMKN), "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Московская биржа" (MOEX: MOEX).

Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.