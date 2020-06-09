Рынок акций РФ днем приостановил снижение у 2770п по индексу МосБиржи на фоне просевшей нефти Brent к $40

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ днем во вторник приостановил коррекционное снижение в районе 2770 пунктов по индексу МосБиржи на фоне подешевевшей нефти Brent, которая нашла локальную поддержку на рубеже $40 за баррель.

К 13:20 МСК индекс МосБиржи составил 2771,68 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1268,26 пункта (-1,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 68,84 рубля (+0,64 рубля).

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "префы" "Мечела" (+0,4%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, нефтяные цены откатились назад с локальных максимумов, так как рынок уже учел в котировках продление действующей договоренности по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на месяц, то есть до конца июля. Ротация инвесторов в акции компаний, особенно сильно пострадавших от пандемии в марте-мае, может продолжиться, поэтому можно ожидать, что недавний рост акций "Аэрофлота" после коррекции возобновится.

Смягчение карантинных мер в Москве со вторника могло оказать поддержку рынку акций РФ, но есть один нюанс. Хотя инвесторы настроены оптимистично на фоне открытия экономик и обнадеживающих данных макроэкономической статистики, на рынках также существует мнение, что ралли, начавшееся в конце марта, ушло слишком далеко от экономических реалий, которые открыто заявят о себе в финансовых результатах корпоративного сектора за второй квартал, полагает Волш.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций продолжает проявлять слабость - инвесторы сконцентрировались на нефти, которая вполне прогнозируемо начала корректироваться по факту решения ОПЕК+ сохранить текущий уровень добычи только на июль.

С понедельника отмечается спрос на акции ритейлеров на известиях о снятии с 9 июня самоизоляции и пропускной системы в Москве. Скорее всего, примеру столицы последуют другие регионы РФ, где данные ограничения еще действуют. Тем самым, в ближайшие дни стоит ждать реализации отложенного за время нахождения дома покупательского спроса населения. Рост выручки ритейлеры еще успеют отразить в балансе за второй квартал. Однако на среднесрочную перспективу покупать акции этого сектора рискованно. Резкое падение уровня доходов населения и отсутствие перспектив их роста приведет к сокращению объема покупок и ухудшению финансового положения крупных торговых сетей уже в ближайшие месяцы.

В дальнейшем вероятность продолжения нисходящей тенденции на рынке акций велика, поскольку драйверов роста нет никаких. Под давлением будут акции "Норникеля" из-за снижения цен на его продукцию. Однако далеко бумага не просядет - она и так в конце прошлой недели стала перепроданной на информации о техногенной катастрофе в Норильске. На рынке нефти можно ожидать стабилизации цен Brent в районе $40 за баррель. Все драйверы роста уже отыграны, поводов для снижения пока не видно. Поэтому следует ожидать данных по Америке, от которой во многом будет зависеть скорость достижения сбалансированности на мировом рынке нефти, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, большинство мировых рынков отыграло значительную часть мартовского провала и находится в 5-10% от своих максимальных значений, установленных в феврале. То есть от уровней, когда коронавирус еще не успел напугать инвесторов, а количество случаев заражения по официальной статистике не превышало 20 тыс.

Таким образом, рынки закладывают, что благодаря беспрецедентным программам количественного смягчения со стороны ведущих центробанков мировая экономика, провалившись во втором квартале, сможет показать V-образное восстановление. И даже в случае снижения по итогам текущего года, в 2021 году экономика уже точно сможет отыграть все потери, понесенные в первой половине 2020 года.

При этом инвесторы продолжают игнорировать риски, связанные как с возможностью активизации первой волны пандемии в связи с ранним снятием ограничений, так и с вероятной второй волной коронавируса, которая может привести к восстановлению карантинных мер. Плюс к этому, несмотря на некоторое снижение напряженности в последние недели, остаются риски активизации противостояния между США и Китаем, что может оказать существенное негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики.

Во вторник основным риском является возможность ухудшения ситуации на рынке энергоносителей с попытками ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон $38-40 за баррель, что может усилить волну коррекции на рынке акций РФ, считает Зварич.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, опытные инвесторы используют хорошие новости по нефти для фиксации прибыли по длинным позициям. Максимум по нефти Brent в понедельник был на уровне $43,41 за баррель, а сопротивление находится на уровне $46 за баррель. До этой недели нефтяные цены росли 6 недель подряд, и надо быть очень смелым, чтобы покупать нефтяные контракты в расчете на пробитие уровня сопротивления $46. Цены на нефть соскочили вниз с краткосрочного повышательного тренда, сформированного 29 мая, и в ближайшие дни можно ждать их снижения или боковую динамику. Цена $40 за баррель - это хороший знак того, что часть мировой экономики после резкого спада восстановится (например, авиаперевозчики). Но одновременно это и плохой знак, поскольку в конце года сланцевые нефтяники в США нарастят добычу. Страны, недовыполнявшие свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ в мае-июне, обязались дополнительно сократить добычу в июле-сентябре, но есть сомнения, что они выполнят свои обещания.

"Пока цены на нефть находятся в зоне "быков", но в случае пробития вниз поддержек $34 и $29 за баррель игра на повышение станет неперспективной. По-прежнему считаю, что во второй половине года мы увидим снижение цен на нефть. Котировки как минимум протестируют поддержку $29 за баррель", - отметил аналитик.

В целом до конца года рынок будет новостным и спекулятивным. Экономические данные будут игнорироваться, что уже наблюдается на динамике акций авиакомпаний. Есть четыре важных блока новостей, которые влияют на рыночные котировки: новости по стимулированию экономик со стороны Федрезерва и ведущих центробанков, новости по новым вакцинам от коронавируса и новости о торговой войне США и Китая. Для русского рынка еще важны новости по нефти. Экономические данные будут стоять на "запасном пути". В США более 42 млн человек потеряли работу в пандемию и обратились за пособиями по безработице, в России есть огромная скрытая безработица, но рынки это мало волнует, отмечает Верников.

В США индексы накануне выросли на 1,1-1,7%, индекс S&P 500 (+1,2%) отыграл все потери с начала 2020 года благодаря ралли, спровоцированному стимулирующими мерами центробанков и оптимизмом инвесторов по поводу восстановления экономической активности после COVID-19.

В центре внимания рынков на этой неделе - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки (0-0,25%), им интересно услышать заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, пишет MarketWatch.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,8-2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1%).

Правительства по всему миру продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, позволяя предприятиям возобновить работу, что усиливает надежды на устойчивое восстановление мировых рынков, пишет Trading Ecobomics.

На нефтяном рынке цены после локального отскока возобновили снижение, вызванное накануне отказом Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи; цена Brent опустилась на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 8 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:20 МСК составила $40,0 за баррель (-2% и -3,6% в понедельник), июльская цена WTI - $37,19 за баррель (-2,6% и -3,4% в понедельник).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в понедельник заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

Ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) в понедельник сообщила, что крупнейшее нефтяное месторождение страны Шарара (Sharara) может выйти на полную мощность в течение 90 дней. Добыча на Шараре начинается после полугодовой остановки. В январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности.

Как сообщали арабские СМИ, в настоящее время на месторождении уже запущено пять скважин общей производительностью 20 тыс. баррелей в сутки (б/с). В течение ближайших дней, по словам источника, объемы добычи возрастут до 55 тыс. б/с. В целом первый этап восстановления производства сырья предполагает выход на уровень в 135 тыс. б/с, что составляет чуть менее 50% от возможного показателя добычи после проведения восстановительных работ.

Помимо этого, инвесторы следят за уровнем добычи сланцевой нефти в США на фоне восстановления нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-14,7%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,5%), ГДР TCS (-3,1%).

Подорожали бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+35,6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+28,1% и +39,4% "префы"), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+8,9%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+5,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:20 МСК составил 39,36 млрд рублей (из них 7,895 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).