"Атон" поднял оценку акций нефтекомпаний РФ, но рейтинг "нейтрально" не изменился

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтекомпаний РФ с учетом нового прогноза цен на нефть, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Анны Бутко и Марии Федоровой.

Между тем рейтинг "нейтрально" для ряда бумаг - это акции и DR ПАО "Роснефть" (MOEX: ROSN), акции и DR ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), акции и DR ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), обыкновенные и привилегированные акции и DR на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) - не изменился.

"Повышая прогноз средней цены нефти марки Brent в 2020 году с $38 до $40 за баррель, мы, однако, на текущий момент сохраняем консервативную позицию и подтверждаем прогноз средней цены нефти марки Brent в 2021 году на уровне $48 за баррель. Мы используем средний курс рубля к доллару США на уровне 70 руб./$1 в 2020-2021 годах", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что аналитики в моделях оценки нефтекомпаний РФ также понизили уровень безрисковой ставки с 4% до 3%, что привело к снижению WACC на 50-80 базисных пунктов.

Эксперты подчеркивают, что "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "Газпром нефть" торгуются с щедрыми дивидендами за 2019 год, выплата которых будет в июне-июле (при этом доходность за 2020 год они оценивают в скромные 3,7-5,0%). "На текущий момент мы не видим других значимых краткосрочных катализаторов для компаний и ожидаем, что стоимость бумаг сектора будет зависеть от динамики цен на нефть и рыночных настроений в целом", - пишут они.