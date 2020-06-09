ОФЗ временно исчерпали поводы для роста - ITI Capital

Тон Банка России умеренно негативен для цен ОФЗ в ближайшее время, но тактически более оправдан для экономики в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии ITI Capital.

По мнению старшего аналитика по инструментам с фиксированной доходностью Ольги Николаевой, для возобновления ралли необходим более серьезный триггер, чем ожидания скорого снижения ключевой ставки ЦБ РФ (пусть даже и на 100 б.п.), так как смягчение политики уже во многом учтено в ценах.