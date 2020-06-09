Рубль, вероятно, останется во вторник в узком диапазоне - "Нордеа банк"

Рубль, вероятно, будет торговаться во вторник в узком диапазоне, размещение ОФЗ в среду вряд ли окажет значимую поддержку российской валюте, говорится в обзоре "Нордеа банка".

"В утренние часы вторника на глобальных площадках не наблюдается явно выраженной динамики, и, учитывая отсутствие каких-либо значимых экономических событий в рамках дня, рубль, вероятно, будет торговаться в узком диапазоне", - полагают специалисты банка.

"Во вторник станут известны параметры аукционов ОФЗ. Тем не менее, на наш взгляд, размещение ОФЗ в среду вряд ли окажет значимую поддержку рублю в условиях охлаждения спроса на российские бумаги со стороны нерезидентов. Как следствие, ключевыми факторами для рубля остаются динамика нефтяных котировок и "аппетит" к рисковым активам. Пока котировки нефти остаются выше 40 долл./барр., что позволяет рублю сохранять наиболее крепкие с начала марта уровни", - пишут аналитики "Нордеа банка".