"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций Аэрофлота до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет 110 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 84,46 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 95,7 рубля за штуку.