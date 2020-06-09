Минфин РФ на аукционе в среду может предложить к размещению новый ОФЗ-ПД 26234 - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что Минфин РФ на аукционе в среду может предложить к размещению новый ОФЗ-ПД 26234, сообщается в обзоре.

Внимание инвесторов во вторник сосредоточено на объявлении параметров регулярных первичных аукционов, отмечают специалисты. "В качестве одного из возможных вариантов мы полагаем, что в эту среду Минфин может предложить к размещению новый ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 г., учитывая по-прежнему высокий спрос на бумаги данного сегмента кривой – на прошлой неделе из предлагавшихся инвесторам трех выпусков самый высокий спрос наблюдался на аукционе ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 г., объем заявок на который (42 млрд руб.) превысил фактическое размещение в 1,8 раза. Выпуск был размещен с небольшой премией по доходности в 2 бп к уровню вторичного рынка", - пишут эксперты "ВТБ Капитала".