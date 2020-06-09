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Главная / Мнения аналитиков / Минфин РФ на аукционе в среду может предложить к размещению новый ОФЗ-ПД 26234 - "ВТБ Капитал"
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09 июня 2020 года 10:50
Минфин РФ на аукционе в среду может предложить к размещению новый ОФЗ-ПД 26234 - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что Минфин РФ на аукционе в среду может предложить к размещению новый ОФЗ-ПД 26234, сообщается в обзоре. Внимание инвесторов во вторник сосредоточено на объявлении параметров регулярных первичных аукционов, отмечают специалисты. "В качестве одного из возможных вариантов мы полагаем, что в эту среду Минфин может предложить к размещению новый ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 г., учитывая по-прежнему высокий спрос на бумаги данного сегмента кривой – на прошлой неделе из предлагавшихся инвесторам трех выпусков самый высокий спрос наблюдался на аукционе ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 г., объем заявок на который (42 млрд руб.) превысил фактическое размещение в 1,8 раза. Выпуск был размещен с небольшой премией по доходности в 2 бп к уровню вторичного рынка", - пишут эксперты "ВТБ Капитала".
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09 июня 2020 года 19:40
Рынок акций РФ во вторник консолидировался под 2800 пунктами по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
Москва. 9 июня. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне просадки мировых фондовых площадок после ралли, а также удержавшейся от ощутимой коррекции нефти Brent; индекс МосБиржи остался на пороге рубежа 2800 пунктов, при этом лидерами отката выступили ранее перегретые акции "Аэрофлота". читать дальше
.09 июня 2020 года 19:39
Москва. 9 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти, корректируясь вниз после сильного роста в предыдущие дни. читать дальше
.09 июня 2020 года 18:53
Торги по доллару в среду, вероятнее всего, уйдут в диапазон 68-68,5 рубля, по евро - 77-77,5 рубля - ИК "Фридом Финанс"
Доллар торгуется во вторник вечером в диапазона 68,5-69 рублей, евро - в основном ниже 78 рублей. В среду, по мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, пары могут сместиться ниже текущих значений. Торги по доллару, вероятнее всего, уйдут в диапазон 68-68,5 рубля, по евро - в диапазон... читать дальше
.09 июня 2020 года 18:41
Цены евробондов РФ во вторник продолжили корректироваться вниз на фоне падения спроса на рисковые активы
Москва. 9 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продолжили корректироваться вниз на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 июня 2020 года 18:31
РенКап не исключает охлаждения рынков в следующие несколько месяцев, включая возможное ослабление рубля
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" не исключает охлаждения рынков в следующие несколько месяцев, включая возможное ослабление рубля. По словам директора управления "Ренессанс Капитала" по работе на рынке акций Максима Орловского, в настоявшее время худшее для рынков, скорее всего,... читать дальше
.09 июня 2020 года 18:16
Нефть находится в "красной зоне", однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась, считает аналитик компании Валерий Емельянов. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но, по традиции, некоторые утечки могут повлиять... читать дальше
.09 июня 2020 года 17:38
ынок акций РФ начинал торги во вторник с позитивной динамики на фоне оптимизма на азиатских рынках, но с появлением европейских инвесторов на фондовых площадках началась коррекция. Участники торгов проявляют нервозность перед заседанием ФРС, итоги которого станут известны в среду, поэтому "быки"... читать дальше
.09 июня 2020 года 17:16
ИК "Велес Капитал" считает, что, с технической точки зрения, рубль все еще удерживает важные среднесрочные уровни, которые могут позволить ему вернуться к восходящему движению (70 руб. и 79 руб. против доллара и евро соответственно) после некоторой коррекции. Для подтверждения нацеленности на рост... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:54
Sberbank CIB поднял рейтинг акций ЛУКОЙЛа до "покупать", акций Роснефти, Газпром нефти и Транснефти до "держать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозные цены анализируемых акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ на 26-59%, сообщается в обзоре Андрея Громадина и Анны Котельниковой. Кроме того, по итогам переоценки для... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:23
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,7 рубля до 0,8 рубля за штуку с учетом высоких показателей компании за первый квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Между тем рекомендация... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:03
Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Котировки нефти остаются под давлением. На контракты давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи... читать дальше
.09 июня 2020 года 15:50
Москва. 9 июня. Доллар и евро активно повышаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после сильного роста в предыдущие дни. читать дальше
.09 июня 2020 года 15:39
БКС Глобал Маркетс добавил в список аутсайдеров Ростелеком, убрал из него Северсталь, фавориты не изменились
"БКС Глобал Маркетс" добавил в список аутсайдеров "Ростелеком" (MOEX: RTKM) и убрал из него "Северсталь", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать... читать дальше
.09 июня 2020 года 15:13
Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось - Julius Baer
Индекс S&P 500 вернулся к росту. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось, говорится в комментарии Julius Baer. Так, по данным Управления транспортной безопасности США среднесуточное число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:44
Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади, хотя статистика, поступающая из некоторых стран – прежде всего из еврозоны – по-прежнему выглядит слабой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Опубликованные в понедельник данные указывают на сокращение объема промышленного производства в... читать дальше
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