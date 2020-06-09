Краткосрочная перекупленность рынка нефти в ближайшие дни может провоцировать фиксацию прибыли - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром вторника прибавляют менее 0,5% после снижения в понедельник, отмечают в ИК "Велес Капитал". Котировки расположены чуть выше 41 и 38 долларов соответственно, у пиков с начала марта. Краткосрочная перекупленность рынка в ближайшие дни может провоцировать фиксацию прибыли, также как и опасения увеличения нефтедобычи в США и Ливии, считает аналитик компании Елена Кожухова. В среду в США традиционно будут опубликованы еженедельные данные по запасам.