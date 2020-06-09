Тренд на укрепление рубля забуксовал - Росбанк

Тренд на укрепление рубля забуксовал, считают аналитики Росбанка. "После успешного преодоления отметки USD/RUB 70 в начале прошлой недели курс рубля торговался в широком диапазоне 68-69,5. Ближайшей целью на укрепление остается уровень 200-дневного скользящего среднего (67,24), однако круг факторов, способных спровоцировать очередное движение вниз по USD/RUB, постепенно сжимается", - пишут они в своем комментарии.

Наиболее вероятный кандидат для этого - конвертация выручки экспортерами для выплаты дивидендов и налогов, отмечают специалисты, но этот фактор также отличается наименьшей прозрачностью относительно наличия или отсутствия необходимости продавать валюту у конкретных компаний.

"В остальном расклад сил выглядит сбалансированно противоречивым. Глобальные рынки продолжают радоваться улучшению статистики по коронавирусу и экономике - но это все еще не повод для нерезидентов покупать рублевые активы, такие как ОФЗ (доходности длинных выпусков вновь росли в понедельник). Тем более, сохраняются очаги возможного напряжения, в частности, оси США-Китай и ЕС-Великобритания. Продление сделки ОПЕК+ привнесло лишь краткосрочный позитив для нефти и запустило обсуждение, как скоро интервенции Минфина развернутся на покупку иностранной валюты. Платежный баланс РФ будет неизбежно слабым в грядущем квартале даже с учетом снижения потребности в валюте для целей туристических поездок. Текущая неделя не богата на знаковые события, что обещает сравнительно более спокойный характер торгов - переосмысление новых уровней курса займет какое-то время", - указывают аналитики Росбанка.