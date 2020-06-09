Длинные ОФЗ интересны для покупки на текущем уровне - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают длинные ОФЗ интересными для покупки на текущем уровне, говорится в комментарии банка.

Кривая доходности ОФЗ на участке 5-15 лет в понедельник сместилась вверх еще на 2-4 б.п., констатирует аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросла до 5,72% годовых.

Коррекция на рынке рублевых облигаций продолжается на фоне пересмотра рыночных ожиданий по уровню ставок мировых ЦБ после выхода экономики из спада. Также, отмечает специалист банка, инвесторы опасаются роста предложения нового длинного госдолга в связи с потребностями финансирования дефицита бюджета и антикризисных программ как в России, так и в других странах.

"Учитывая восстановление цен на нефть выше 40 долларов/баррель (Brent), а также перспективы закрепления инфляции в России на уровне 3,0-3,2% в июне и в пределах 3,9% до конца года, мы считаем длинные ОФЗ интересными для покупки на текущем уровне. Ждем снижения ключевой ставки 19 июня на 100 б.п. и видим потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ до 5,3-5,4% годовых", - пишет Д. Монастыршин.