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09 июня 2020 года 10:12
Длинные ОФЗ интересны для покупки на текущем уровне - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка считают длинные ОФЗ интересными для покупки на текущем уровне, говорится в комментарии банка. Кривая доходности ОФЗ на участке 5-15 лет в понедельник сместилась вверх еще на 2-4 б.п., констатирует аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросла до 5,72% годовых. Коррекция на рынке рублевых облигаций продолжается на фоне пересмотра рыночных ожиданий по уровню ставок мировых ЦБ после выхода экономики из спада. Также, отмечает специалист банка, инвесторы опасаются роста предложения нового длинного госдолга в связи с потребностями финансирования дефицита бюджета и антикризисных программ как в России, так и в других странах. "Учитывая восстановление цен на нефть выше 40 долларов/баррель (Brent), а также перспективы закрепления инфляции в России на уровне 3,0-3,2% в июне и в пределах 3,9% до конца года, мы считаем длинные ОФЗ интересными для покупки на текущем уровне. Ждем снижения ключевой ставки 19 июня на 100 б.п. и видим потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ до 5,3-5,4% годовых", - пишет Д. Монастыршин.
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09 июня 2020 года 19:40
Рынок акций РФ во вторник консолидировался под 2800 пунктами по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
Москва. 9 июня. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне просадки мировых фондовых площадок после ралли, а также удержавшейся от ощутимой коррекции нефти Brent; индекс МосБиржи остался на пороге рубежа 2800 пунктов, при этом лидерами отката выступили ранее перегретые акции "Аэрофлота". читать дальше
.09 июня 2020 года 19:39
Москва. 9 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти, корректируясь вниз после сильного роста в предыдущие дни. читать дальше
.09 июня 2020 года 18:53
Торги по доллару в среду, вероятнее всего, уйдут в диапазон 68-68,5 рубля, по евро - 77-77,5 рубля - ИК "Фридом Финанс"
Доллар торгуется во вторник вечером в диапазона 68,5-69 рублей, евро - в основном ниже 78 рублей. В среду, по мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, пары могут сместиться ниже текущих значений. Торги по доллару, вероятнее всего, уйдут в диапазон 68-68,5 рубля, по евро - в диапазон... читать дальше
.09 июня 2020 года 18:41
Цены евробондов РФ во вторник продолжили корректироваться вниз на фоне падения спроса на рисковые активы
Москва. 9 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продолжили корректироваться вниз на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 июня 2020 года 18:31
РенКап не исключает охлаждения рынков в следующие несколько месяцев, включая возможное ослабление рубля
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" не исключает охлаждения рынков в следующие несколько месяцев, включая возможное ослабление рубля. По словам директора управления "Ренессанс Капитала" по работе на рынке акций Максима Орловского, в настоявшее время худшее для рынков, скорее всего,... читать дальше
.09 июня 2020 года 18:16
Нефть находится в "красной зоне", однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась, считает аналитик компании Валерий Емельянов. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но, по традиции, некоторые утечки могут повлиять... читать дальше
.09 июня 2020 года 17:38
ынок акций РФ начинал торги во вторник с позитивной динамики на фоне оптимизма на азиатских рынках, но с появлением европейских инвесторов на фондовых площадках началась коррекция. Участники торгов проявляют нервозность перед заседанием ФРС, итоги которого станут известны в среду, поэтому "быки"... читать дальше
.09 июня 2020 года 17:16
ИК "Велес Капитал" считает, что, с технической точки зрения, рубль все еще удерживает важные среднесрочные уровни, которые могут позволить ему вернуться к восходящему движению (70 руб. и 79 руб. против доллара и евро соответственно) после некоторой коррекции. Для подтверждения нацеленности на рост... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:54
Sberbank CIB поднял рейтинг акций ЛУКОЙЛа до "покупать", акций Роснефти, Газпром нефти и Транснефти до "держать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозные цены анализируемых акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ на 26-59%, сообщается в обзоре Андрея Громадина и Анны Котельниковой. Кроме того, по итогам переоценки для... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:23
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,7 рубля до 0,8 рубля за штуку с учетом высоких показателей компании за первый квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Между тем рекомендация... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:03
Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Котировки нефти остаются под давлением. На контракты давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи... читать дальше
.09 июня 2020 года 15:50
Москва. 9 июня. Доллар и евро активно повышаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после сильного роста в предыдущие дни. читать дальше
.09 июня 2020 года 15:39
БКС Глобал Маркетс добавил в список аутсайдеров Ростелеком, убрал из него Северсталь, фавориты не изменились
"БКС Глобал Маркетс" добавил в список аутсайдеров "Ростелеком" (MOEX: RTKM) и убрал из него "Северсталь", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать... читать дальше
.09 июня 2020 года 15:13
Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось - Julius Baer
Индекс S&P 500 вернулся к росту. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось, говорится в комментарии Julius Baer. Так, по данным Управления транспортной безопасности США среднесуточное число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:44
Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади, хотя статистика, поступающая из некоторых стран – прежде всего из еврозоны – по-прежнему выглядит слабой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Опубликованные в понедельник данные указывают на сокращение объема промышленного производства в... читать дальше
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