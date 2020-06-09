Утренние прогнозы: выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи

Большинство аналитиков во вторник ждет позитивного начала фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, по их мнению, вернется выше 2800 пунктов.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале торгов вторника ждем некоторого преобладания покупок в отечественных акциях. Это даст возможность индексу Мосбиржи предпринять очередную попытку подъема в диапазон 2800-2850 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов вторника в России вновь позитивный: азиатские рынки преимущественно растут, нефть дорожает. Однако отмечается небольшое отступление валют сырьевой группы после бурного укрепления в понедельник. В начале дня ждём возвращение индекса Мосбиржи выше 2800 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник на нейтральном внешнем фоне наш рынок откроется недалеко от уровней закрытия понедельника. В дальнейшем вероятность продолжения нисходящей тенденции велика: драйверов роста нет никаких".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2800-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2830, 2840 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет позитивное завершение торгов в США. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации несколько выше уровня 2800 пунктов в ожидании новых сигналов для направленного движения".