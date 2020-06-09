Индекс Мосбиржи в начале торгов вторника вернется выше 2800 пунктов - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов вторника в России вновь позитивный, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков: азиатские рынки преимущественно растут, нефть дорожает. Однако отмечается небольшое отступление валют сырьевой группы после бурного укрепления в понедельник. "В начале дня ждём возвращение индекса Мосбиржи выше 2800 пунктов. Ситуация в рубле не столь очевидная. С одной стороны, отечественная валюта может последовать за сырьевыми коллегами, а, с другой - для рубля более важным является возобновление роста котировок нефти и подготовка рынка к размещениям ОФЗ в среду", - пишет А. Кочетков.