Вероятно боковое движение рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов вторника - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов вторника прогнозируют боковое движение рубля по отношению к основным мировым валютам, говорится в комментарии банка.

"Стабилизация рынка энергоносителей в районе 41 доллара по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия понедельника не дадут поводов для направленного движения в российской валюте. В результате пара доллар/рубль проведет первые часы торгов в районе 68-68,5 рубля. В дальнейшем, в случае реализации рисков ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 40 долларов за баррель, продажи в рубле могут усилиться, что приведет к подъему доллара выше 68,5 рубля", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.