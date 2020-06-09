Индекс Мосбиржи предпримет очередную попытку подъема в диапазон 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в начале торгов вторника ждут некоторого преобладания покупок в отечественных акциях, сообщается в комментарии банка. Это, по их мнению, даст возможность индексу Мосбиржи предпринять очередную попытку подъема в диапазон 2800-2850 пунктов.

"В дальнейшем в отсутствии важной макроэкономической статистики, за исключением данных по ВВП Еврозоны за I квартал, внимание игроков переключится на динамику европейских и американских площадок, которые могут поддержать покупки в наших бумагах, что позволит рынку закрепиться выше 2800 пунктов. Из основных рисков в рамках сессии вторника выделим возможность ухудшения ситуации на рынке энергоносителей с попытками ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 38-40 долларов за баррель, что может спровоцировать волну снижения на нашем фондовом рынке", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.