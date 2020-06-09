Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным повышением - ИК "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2800-2810 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2800-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2830, 2840 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет позитивное завершение торгов в США. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации несколько выше уровня 2800 пунктов в ожидании новых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается, поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает специалист ИК "Алго Капитал".