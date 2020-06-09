Возможно, пара доллар/рубль во вторник протестирует отметку 68 - "Алор Брокер"

Возможно, пара доллар/рубль во вторник протестирует отметку 68, но поводов для закрепления ниже не видно, сообщается в комментарии "Алор Брокер"

"Несмотря на откат нефтяных цен, рубль в понедельник уверенно укреплялся. Большие и, похоже, спекулятивные объемы на продажу доллара вышли на рынок во второй половине торгов. В результате пара всего 20 копеек не дошла до стратегической цели своего снижения в 68 рублей за доллар. Не отреагировал рубль и на новость об отмене самоизоляции, хотя для него это событие отрицательное, поскольку рост деловой и покупательской активности будет стимулировать активность импортеров, - отмечает аналитик компании Алексей Антонов. - Пока объяснить продажи валюты кроме как спекулятивным интересом каких-либо крупных игроков мы не можем. Не исключено, что во вторник пара доллар/рубль протестирует отметку 68, но поводов для закрепления ниже мы не видим".