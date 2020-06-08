Инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке госдолга США - "ВТБ Капитал"

Инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке гособлигаций США (UST), говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В случае повышения доходностей UST риски для рынка акций, по мнению экономиста инвестбанка Нила Маккиннона, возрастают.

Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в среду объявит решение по ставкам и проведет пресс-конференцию. На данном этапе участники рынка не ожидают от Федрезерва новых шагов по стимулированию экономики, но будут внимательно следить за любыми намеками на планы перехода к контролю кривой доходности облигаций – теоретически регулятор может ввести лимит, выше которого доходности UST подниматься не должны. По мнению эксперта "ВТБ Капитала", это становится особенно актуально в условиях нынешнего роста доходности 10-летних бумаг, поднявшейся практически вдвое после обновления 9 марта исторического минимума в 0,54%. Наклон кривой UST достиг максимального уровня с октября 2017 г.

Раньше сигнал о состоянии экономики, который отправлял инвесторам рынок облигаций, отличался от того, который исходил от рынка акций, указывает Н. Маккиннон. Последний закладывал неизбежность V-образного или хотя бы U-образного восстановления экономики, в то время как рынок облигаций указывал на «бесконечную стагнацию» или даже возможность реализации дезинфляционного «японского сценария».

"Теперь, когда доходности гособлигаций стремятся вверх, можно ли говорить о том, что рынок долга пересматривает свой взгляд на экономические перспективы, вслед за фондовым рынком склоняясь к более оптимистической точке зрения? Дать определенный ответ на этот вопрос на самом деле сложно, хотя вполне понятна обеспокоенность участников рынка облигаций увеличением дефицита государственных бюджетов и ростом долговой нагрузки, связанной с расходами на преодоление глобальной рецессии и фискальными мерами по устранению экономических последствий пандемии. Гэвин Дэвис в своем сегодняшнем блоге в Financial Times приводит расчеты МВФ, согласно которым к завершению рецессии долг правительства США в процентном отношении к ВВП превысит 130%. Это на 30 пп больше, чем десять лет назад.", - отмечает эксперт инвестбанка.

По мнению Н. Маккиннона, в действительности в ситуации, когда госдолг превышает 100% ВВП, могут оказаться очень многие ведущие экономики. Мы видим, что каждый раз ответом на очередной финансовый кризис (которые происходят примерно раз в десять лет) становится еще большее увеличение долга. Это, в свою очередь, приводит к замедлению роста потенциального ВВП и снижению скорости обращения денег. В этом финансовом году дефицит бюджета США, как ожидается, достигнет 20% ВВП. В ближайшие полгода американский Минфин планирует выпустить облигаций на 3 трлн долл. И Федрезерв, который в последнее время сократил объемы покупки US Treasuries до 4 млрд долл. в день, будет вынужден выкупить основную часть этого предложения.

Между тем Дэвис отмечает, что, наращивая масштабы количественного смягчения и выпуска облигаций, ФРС и Минфин США толкают доходности казначейских облигаций в противоположные стороны. Согласно исследованиям, реализация программ количественного смягчения способствовала снижению доходности 10-летних UST на 1,37 пп, однако размещение облигаций Минфином нивелировало примерно 60% этого снижения. Существенное повышение доходностей UST ведет к росту ставок по ипотеке, и это может замедлить, а то и вовсе остановить восстановление американской экономики.

"Вероятно, поэтому ФРС и рассматривает возможность использования такого инструмента, как контроль кривой доходности, - полагает экономист "ВТБ Капитала". - Между тем рост доходности облигаций может вызвать резкую коррекцию на рынках акций (как в декабре 2018 г., когда доходность 10-летних UST превысила 3,00%). По наблюдениям некоторых исследователей, за последние три месяца реальная доходность UST выросла примерно на 25 бп. Пока это не выглядит значительным, однако может свидетельствовать об ожиданиях более высоких темпов экономического роста и инфляции. Повышение равновесной реальной ставки также может быть следствием фискальной экспансии и повышения уровня долга. Отдельно стоит отметить, что рост реальных ставок часто сопровождается снижением цен на золото".

По мнению Нила Маккиннона, инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке UST. В случае повышения доходностей UST риски для рынка акций возрастают. Федрезерв может попытаться смягчить ситуацию, вновь начав наращивать баланс или прибегнув к контролю кривой доходности. Между тем доллар начал дешеветь. В апреле японские инвесторы продали рекордный объем американского долга. Япония наряду с Китаем является одним из крупнейших иностранных держателей UST. "Возможно, это и не будет иметь сколько-нибудь заметных последствий, при условии что значительная часть этого предложения будет выкуплена ФРС, однако ослабление доллара может продолжиться (и ускориться), если инвесторы начнут воспринимать продажу американского долга как еще один индикатор роста опасений по поводу фискальной позиции США", - предупреждает эксперт "ВТБ Капитала".