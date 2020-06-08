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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк снизил оценку акций АЛРОСА на 10%, сохранив рекомендацию "выше рынка"
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08 июня 2020 года 18:52
Альфа-банк снизил оценку акций АЛРОСА на 10%, сохранив рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 87,8 рубля до 78,6 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 81,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 65,58 рубля за штуку.
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08 июня 2020 года 19:20
Инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке гособлигаций США (UST), говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В случае повышения доходностей UST риски для рынка акций, по мнению экономиста инвестбанка Нила Маккиннона, возрастают. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в... читать дальше
.08 июня 2020 года 19:05
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK)", говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. В то же время торговая идея "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF)" была... читать дальше
.08 июня 2020 года 19:02
Альфа-банк начал анализ ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR), сообщается в обзоре банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро", рассчитанная аналитиками Альфа-банка, составляет $15 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.08 июня 2020 года 18:37
Ренессанс Капитал по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году
"Ренессанс Капитал" по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году, говорится в обзоре инвесткомпании. "Министерская встреча ОПЕК+, состоявшаяся в субботу (6 июня), приведет к сокращению добычи в июле на дополнительные 1,9-2,0 млн. баррелей в... читать дальше
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