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Главная / Мнения аналитиков / БКС Глобал Маркетс закрыл торговую идею "Шорт в GDR НЛМК" и подтвердил "Шорт в GDR Северстали"
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08 июня 2020 года 19:05
БКС Глобал Маркетс закрыл торговую идею "Шорт в GDR НЛМК" и подтвердил "Шорт в GDR Северстали"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK)", говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. В то же время торговая идея "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF)" была подтверждена. "Мы закрываем торговую идею "Шорт в GDR НЛМК", поскольку сработал стоп-лосс", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков, причины срабатывания стоп-лосса заключаются в том, что на первый план у инвесторов вышли надежды на долгосрочное восстановление, а не обвал цен на сталь в России и низкий спрос. "Наша долгосрочная рекомендация для GDR НЛМК находится на пересмотре, и мы возобновим покрытие компании в ближайшее время. Мы подтверждаем торговую идею "Шорт в GDR Северстали" и считаем, что текущие котировки бумаги слишком высоки, учитывая риски усиления конкуренции и укрепление рубля", - пишут эксперты.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК, Северсталь
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