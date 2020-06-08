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08 июня 2020 года 18:37
Ренессанс Капитал по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году
"Ренессанс Капитал" по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году, говорится в обзоре инвесткомпании. "Министерская встреча ОПЕК+, состоявшаяся в субботу (6 июня), приведет к сокращению добычи в июле на дополнительные 1,9-2,0 млн. баррелей в сутки к согласованному ранее объему. Несмотря на небольшие масштабы, это решение посылает важный сигнал о том, что страны ОПЕК+ по-прежнему контролируют нефтяные рынки. Это соглашение также поддерживает наш прогноз цены на нефть 50 долл. США/баррель в 2021 году и оптимистичный взгляд на акции российских нефтегазовых компаний". - отмечают аналитики ИК. Решение также, по мнению экспертов Ренессанс Капитала, создает прецедент для дальнейшего пересмотра объемов добычи на ежемесячной основе и возможности реагировать на неблагоприятную динамику цен дополнительным сокращением. "Усилия ОПЕК+, направленные на восстановление равновесия на рынке нефти, уже позволили марке Brent вернуть себе в мае 56% цены, что подтверждает наши ожидания дальнейшего роста в среднем до 40 долл. США/баррель в 3 кв. 2020 г. и до 45 долл. США/баррель в 4 кв. 2020 г. Мы полагаем, что этого уровня достаточно для поддержания адекватных резервных производственных мощностей в краткосрочной перспективе, чтобы удовлетворить восстановление спроса после снятия карантина, и по-прежнему ожидаем возвращения цены к долгосрочному равновесному значению 50 долл. США/баррель в 2021 г.", - прогнозируют аналитики. При условии 100%-го соблюдения договоренностей в последующие месяцы, эксперты "Ренессанс Капитала" рассчитывают, что сокращение добычи российскими нефтегазовыми компаниями увеличится еще на 0.5 млн. барр. в сутки в июле и составит 5,1%. "Кроме того, если никаких дополнительных изменений в текущем графике сокращения добычи не будет, мы оцениваем снижение нефтедобычи и конденсата в России на 9,4% г/г в 2020 г., а затем ожидаем ее роста на 1,8% в 2021 г. Согласно нашим текущим прогнозам, все российские производители нефти сократят добычу на 11,3% к/к в 2 кв. 2020 г.; в годовом исчислении самые большие сокращения будут реализованы ОАО НК "Роснефть" (-8,8% г/г, исключая "Башнефть", "Славнефть" и "Томскнефть"), ПАО "ЛУКОЙЛ" (-11,3% г / г) и ПАО "Сургутнефтегаз" (-11,1% г / г)", - прогнозируют аналитики ИК.
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08 июня 2020 года 19:20
Инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке гособлигаций США (UST), говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В случае повышения доходностей UST риски для рынка акций, по мнению экономиста инвестбанка Нила Маккиннона, возрастают. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в... читать дальше
.08 июня 2020 года 19:05
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK)", говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. В то же время торговая идея "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF)" была... читать дальше
.08 июня 2020 года 19:02
Альфа-банк начал анализ ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR), сообщается в обзоре банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро", рассчитанная аналитиками Альфа-банка, составляет $15 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.08 июня 2020 года 18:52
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 87,8 рубля до 78,6 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
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