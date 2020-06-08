08 июня 2020 года 09:46
Утренние прогнозы: торги начнутся с роста
В понедельник утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в связи с благоприятно сложившимся внешним фоном.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Рост цен на нефть и внешних фондовых площадок будет способствовать покупкам по широкому спектру наших акций, что приведет к открытию с "гэпом" вверх и подъему индекса Мосбиржи в верхнюю половину диапазона 2800-2850 пунктов. Учитывая, что в ходе сессии позитивные настроения продолжат преобладать, рынок в рамках торгов может предпринять попытку пробоя верхней границы данного коридора".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно позитивный. Связано это как с продлением максимальных ограничений добычи в ОПЕК+, так и с неожиданно позитивной статистикой по рынку труда в США. Второе даже имеет более важную роль, так как повышает надежды на относительно быстрое восстановление экономики США и других стран, что будет способствовать улучшению спроса на товары отечественного экспорта. Ждём на открытии движение индекса Мосбиржи выше 2800 пунктов с попыткой обновить максимум предыдущей недели".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в понедельник с утра позитивный: американские фьючерсы растут в пределах 0,2%, выше 43 долларов за баррель ушла нефть, поэтому рынок акций откроется ростом но завершить день выше зоны сопротивления, 2780-2810 пунктов по индексу Мосбиржи, будет очень сложно. При повторном неудачном тестировании района 2800 пунктов по индексу Мосбиржи сила данного сопротивления лишь возрастет".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2800-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить повышение в район 2820-2840 пунктов при поддержке растущих нефтяных котировок".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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08 июня 2020 года 10:21
(добавлен 3-й абзац и таблица)
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08 июня 2020 года 10:09
(добавлена таблица)
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08 июня 2020 года 09:57
налитики ИК "Атон" полагают, что в понедельник отечественный рынок акций откроется повышением примерно на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
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08 июня 2020 года 09:53
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"Решение ОПЕК+ о продлении нынешних лимитов добычи нефти на июль уже во многом заложено в котировки нефти. Сейчас рост идет на закрытии "шортов" теми игроками, кто... читать дальше
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08 июня 2020 года 09:49
Аналитики Промсвязьбанка на сложившемся внешнем фоне ожидают позитивной динамики российского фондового рынка в начале торгов понедельника, говорится в комментарии банка.
"Рост цен на нефть и внешних фондовых площадок будет способствовать покупкам по широкому спектру наших акций, что приведет к... читать дальше
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08 июня 2020 года 09:42
Подорожавшая нефть и общий мировой оптимизм придадут в понедельник утром рублю силы на открытии торгов, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Однако отметка 68 остается очень сильной преградой для дальнейшего укрепления рубля, для преодоления которой нужны новые драйверы. Поскольку в сильный... читать дальше
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08 июня 2020 года 09:35
Москва. 8 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
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08 июня 2020 года 09:34
нешний фон в понедельник с утра позитивный: американские фьючерсы растут в пределах 0,2%, выше 43 долларов за баррель ушла нефть. Поэтому, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ откроется ростом но завершить день выше зоны сопротивления, 2780-2810 пунктов по индексу... читать дальше
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08 июня 2020 года 09:28
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) на 24% - до $10,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".
Для привилегированных акций компании эксперты... читать дальше
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08 июня 2020 года 09:21
Индекс Мосбиржи в понедельник утром отыграет улучшение состояния внешнего фона и может продолжить повышение в район 2820-2840 пунктов при поддержке растущих нефтяных котировок, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в... читать дальше
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08 июня 2020 года 09:17
Американские фондовые индексы заметно повысились по итогам торгов в пятницу. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимается. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник. читать дальше
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08 июня 2020 года 09:14
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с "держать" до "продавать" в связи с ростом котировок этих бумаг после объявления компанией 6 мая рекордных дивидендов за 2019 год, сообщается в обзоре... читать дальше
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08 июня 2020 года 09:07
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.
По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была понижена с "покупать" до... читать дальше
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05 июня 2020 года 19:52
Москва. 5 июня. Доллар и евро усилили темпы снижения и торгуются вблизи минимальных отметок с начала дня на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть. читать дальше
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05 июня 2020 года 19:32
Рынок акций РФ в начале июня вырос третью неделю подряд вслед за мировыми фондовыми площадками за счет постепенного запуска мировых экономик после смягчения карантинных ограничений во многих странах, а также на фоне раллировавшей нефти в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+; индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта и протестировали рубежи 2800 и 1300 пунктов. читать дальше
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