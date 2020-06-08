Утренние прогнозы: торги начнутся с роста

В понедельник утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в связи с благоприятно сложившимся внешним фоном.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Рост цен на нефть и внешних фондовых площадок будет способствовать покупкам по широкому спектру наших акций, что приведет к открытию с "гэпом" вверх и подъему индекса Мосбиржи в верхнюю половину диапазона 2800-2850 пунктов. Учитывая, что в ходе сессии позитивные настроения продолжат преобладать, рынок в рамках торгов может предпринять попытку пробоя верхней границы данного коридора".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно позитивный. Связано это как с продлением максимальных ограничений добычи в ОПЕК+, так и с неожиданно позитивной статистикой по рынку труда в США. Второе даже имеет более важную роль, так как повышает надежды на относительно быстрое восстановление экономики США и других стран, что будет способствовать улучшению спроса на товары отечественного экспорта. Ждём на открытии движение индекса Мосбиржи выше 2800 пунктов с попыткой обновить максимум предыдущей недели".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в понедельник с утра позитивный: американские фьючерсы растут в пределах 0,2%, выше 43 долларов за баррель ушла нефть, поэтому рынок акций откроется ростом но завершить день выше зоны сопротивления, 2780-2810 пунктов по индексу Мосбиржи, будет очень сложно. При повторном неудачном тестировании района 2800 пунктов по индексу Мосбиржи сила данного сопротивления лишь возрастет".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2800-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить повышение в район 2820-2840 пунктов при поддержке растущих нефтяных котировок".