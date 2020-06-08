Рост цен на нефть и внешних фондовых площадок будет способствовать покупкам по широкому спектру акций - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка на сложившемся внешнем фоне ожидают позитивной динамики российского фондового рынка в начале торгов понедельника, говорится в комментарии банка.

"Рост цен на нефть и внешних фондовых площадок будет способствовать покупкам по широкому спектру наших акций, что приведет к открытию с "гэпом" вверх и подъему индекса Мосбиржи в верхнюю половину диапазона 2800-2850 пунктов. Учитывая, что в ходе сессии позитивные настроения продолжат преобладать, рынок в рамках торгов может предпринять попытку пробоя верхней границы данного коридора", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.