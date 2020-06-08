Нефть, возможно, попробует уйти в район $45 за баррель, но коррекция необходима - "Алор Брокер"

Нефть, возможно, попробует уйти в район 45 долларов за баррель, но коррекция необходима, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Решение ОПЕК+ о продлении нынешних лимитов добычи нефти на июль уже во многом заложено в котировки нефти. Сейчас рост идет на закрытии "шортов" теми игроками, кто делал ставку на негативный сценарий и ждал ухода нефти под отметку 30 долларов за баррель. Не исключено, что нефть попробует уйти в район 45 долларов за баррель, но коррекция "по факту" необходима. С учетом субботних решений ОПЕК+ и в ожидании восстановления транспортных потоков справедливой ценой для нефти считаем окрестности отметки 40 долларов за баррель", - пишет аналитик компании Алексей Антонов.