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Главная / Мнения аналитиков / Нефть, возможно, попробует уйти в район $45 за баррель, но коррекция необходима - "Алор Брокер"
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08 июня 2020 года 09:53
Нефть, возможно, попробует уйти в район $45 за баррель, но коррекция необходима - "Алор Брокер"
Нефть, возможно, попробует уйти в район 45 долларов за баррель, но коррекция необходима, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Решение ОПЕК+ о продлении нынешних лимитов добычи нефти на июль уже во многом заложено в котировки нефти. Сейчас рост идет на закрытии "шортов" теми игроками, кто делал ставку на негативный сценарий и ждал ухода нефти под отметку 30 долларов за баррель. Не исключено, что нефть попробует уйти в район 45 долларов за баррель, но коррекция "по факту" необходима. С учетом субботних решений ОПЕК+ и в ожидании восстановления транспортных потоков справедливой ценой для нефти считаем окрестности отметки 40 долларов за баррель", - пишет аналитик компании Алексей Антонов.
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08 июня 2020 года 10:21
(добавлен 3-й абзац и таблица) Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с "держать" до "продавать" в связи с ростом котировок этих бумаг после объявления компанией 6 мая рекордных дивидендов за 2019 год,... читать дальше
.08 июня 2020 года 10:09
Citi снизил рекомендацию для акций Evraz до "продавать" и для GDR Северстали до "держать" после переоценки сектора
(добавлена таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:57
налитики ИК "Атон" полагают, что в понедельник отечественный рынок акций откроется повышением примерно на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.08 июня 2020 года 09:49
Рост цен на нефть и внешних фондовых площадок будет способствовать покупкам по широкому спектру акций - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка на сложившемся внешнем фоне ожидают позитивной динамики российского фондового рынка в начале торгов понедельника, говорится в комментарии банка. "Рост цен на нефть и внешних фондовых площадок будет способствовать покупкам по широкому спектру наших акций, что приведет к... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:46
В понедельник утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в связи с благоприятно сложившимся внешним фоном. читать дальше
.08 июня 2020 года 09:42
Подорожавшая нефть и общий мировой оптимизм придадут в понедельник утром рублю силы на открытии торгов, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Однако отметка 68 остается очень сильной преградой для дальнейшего укрепления рубля, для преодоления которой нужны новые драйверы. Поскольку в сильный... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:35
Москва. 8 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.08 июня 2020 года 09:34
нешний фон в понедельник с утра позитивный: американские фьючерсы растут в пределах 0,2%, выше 43 долларов за баррель ушла нефть. Поэтому, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ откроется ростом но завершить день выше зоны сопротивления, 2780-2810 пунктов по индексу... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:28
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) на 24% - до $10,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". Для привилегированных акций компании эксперты... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:21
Индекс Мосбиржи в понедельник утром отыграет улучшение состояния внешнего фона и может продолжить повышение в район 2820-2840 пунктов при поддержке растущих нефтяных котировок, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:17
Американские фондовые индексы заметно повысились по итогам торгов в пятницу. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимается. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник. читать дальше
.08 июня 2020 года 09:14
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с "держать" до "продавать" в связи с ростом котировок этих бумаг после объявления компанией 6 мая рекордных дивидендов за 2019 год, сообщается в обзоре... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:07
Citi снизил рекомендацию для акций Evraz до "продавать" и для GDR Северстали до "держать" после переоценки сектора
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была понижена с "покупать" до... читать дальше
.05 июня 2020 года 19:52
Москва. 5 июня. Доллар и евро усилили темпы снижения и торгуются вблизи минимальных отметок с начала дня на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть. читать дальше
.05 июня 2020 года 19:32
Рынок акций РФ в начале июня вырос третью неделю подряд вслед за мировыми фондовыми площадками за счет постепенного запуска мировых экономик после смягчения карантинных ограничений во многих странах, а также на фоне раллировавшей нефти в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+; индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта и протестировали рубежи 2800 и 1300 пунктов. читать дальше
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