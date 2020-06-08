Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника с повышения в пределах 0,2-0,6% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в понедельник утром отыграет улучшение состояния внешнего фона и может продолжить повышение в район 2820-2840 пунктов при поддержке растущих нефтяных котировок, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2800-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить повышение в район 2820-2840 пунктов при поддержке растущих нефтяных котировок", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.