Nasdaq достигал рекордной отметки

Американские фондовые индексы заметно повысились по итогам торгов в пятницу. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимается. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы заметно повысились по итогам торгов в пятницу на новостях о неожиданном снижении безработицы в стране в мае.

При этом индикатор Nasdaq Composite в ходе торгов достигал рекордно высокой отметки - 9842,49 пункта, однако до нового рекорда на закрытие торгов ему не хватило 3,1 пункта, отмечает MarketWatch.

С начала года Nasdaq вырос на 9,3%, в то время как Dow Jones отыграл значительную часть потерь после падения на 34,6% и достиг отметки на 5% ниже по сравнению с началом текущего года. S&P 500 с начала года снизился на 1,1%, хотя ранее его падение достигало 30,3%.

Безработица в США в мае упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле, показали в пятницу данные министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы до 19,8%, сообщает Trading Economics.

"Эти данные подтверждают, что экономика идет на поправку, а люди возвращаются на работу после временной безработицы", - отметил главный инвестиционный стратег Allianz Investment Management Чарльз Рипли.

В то же время аналитики предупреждают, что улучшение ситуации на рынке труда может помешать усилиям по принятию нового пакта экономических стимулов.

Меры финансовой помощи пострадавшим из-за пандемии предприятиям позволили поддержать экономику и акции, котировки которых обрушились в конце марта. По сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа может предложить новый пакет экономических стимулов объемом $1 трлн или более.

С начала кризиса, вызванного коронавирусом, правительство страны влило в экономику примерно $3 трлн, чтобы сгладить последствия пандемии.

В лидерах роста в пятницу оказались энергетические компании. Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 8,1%, Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. - на 33,7%.

Среди компонентов индекса Dow Jones больше всего подорожали акции Boeing Co. (SPB: BA), цена которых выросла на 11,5%. За прошедший месяц капитализация компании увеличилась почти на 65% на фоне надежд на восстановление авиаперевозок, отмечает аналитик Cowen Кай фон Румор, которого цитирует Barron's. Однако эксперт предупреждает, что проблема с самолетами 737 MAX снова начнет оказывать влияние на настроения инвесторов по мере спада кризиса, вызванного COVID-19. Новые задержки с получением разрешений на полеты 737 MAX или поставками клиентам могут повлиять на стоимость Boeing.

Котировки American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подскочили в пятницу на 11,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 8,5%. Акции круизных операторов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd и Carnival Corp. (SPB: CCL) прибавили в цене 14,5% и 16,4% соответственно. Капитализация еще одного представителя отрасли Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) Ltd увеличилась на 20,4%.

Стоимость американской Broadcom (SPB: AVGO) Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, выросла на 2,7%. Прибыль и выручка компании во втором квартале 2020 финансового года в целом совпали с оценками аналитиков Уолл-стрит, как и прогноз компании на текущий квартал.

Бумаги американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies Inc. подешевели на 14,2%. Выручка компании по итогам первого квартала 2021 финансового года выросла на 50% - до $201,650 млн. Эксперты в среднем прогнозировали $186,2 млн. Скорректированный убыток Slack в минувшем квартале составил 2 цента на акцию против 23 центов годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали этот показатель на уровне 6 центов.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 829,16 пункта (3,15%) - до 27110,98 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 81,58 пункта (2,62%) и составил 3193,93 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 198,27 пункта (2,06%) - до 9814,08 пункта.

Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимается на позитивных данных с рынка труда США, а также после продления сделки по сокращению производства нефти крупнейшими странами-производителями.

Входящие в альянс ОПЕК+ страны продлят самый высокий уровень своих ограничений по добыче еще на один месяц. Такое решение было принято в минувшие выходные.

Сделка по снижению нефтедобычи предполагает, что в мае-июне сокращения составят 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 2,509 млн, сообщило в пятницу министерство труда. При этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы - до 19,8%, а также сокращение количества рабочих мест на 8 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

В мае каждый из штатов в той или иной мере начал возобновлять функционирование предприятий после двух месяцев простоя, и несколько миллионов человек вернулись к работе, отмечают эксперты. Многие индикаторы, опубликованные в последние дни, указывают на начало восстановления, хоть и медленного, экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Новой Зеландии удалось остановить распространение коронавируса, и правительство решило с полуночи вторника полностью отменить все ранее введенные ограничения, в том числе требование социального дистанцирования, объявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Единственным ограничением останется закрытие границ.

Ардерн отметила, что почти уверена, что в стране будут новые случаи заражений. Однако сейчас, по ее словам, правительство сосредоточится на новой цели - восстановлении экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,26%.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, увеличились в мае на $10,23 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая. Их объем на конец месяца составил $3,102 трлн, достигнув максимума с февраля.

Профицит внешнеторгового баланса Китая в мае вырос до рекордного уровня на фоне небольшого снижения экспорта при резком падении импорта в связи с ослаблением внутреннего спроса.

Экспорт в долларовом выражении сократился на 3,3% по сравнению с маем прошлого года - до $206,81 млрд, сообщило Главное таможенное управление. Эксперты в среднем ожидали более существенного падения - на 7%.

Объем импорта рухнул на 16,7% (максимальное снижение с января 2016 года) - до $143,89 млрд. Аналитики прогнозировали снижение на 9,7%, по данным Trading Economics.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге являются акции нефтяной компании CNOOC (+3%), Hang Seng Bank Ltd. (+2,3%), страховщика China Life Insurance (+2%),

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются на 1,5%, телекоммуникационной China Mobile - на 1,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК увеличился на 1%.

Значительный подъем показывают цены акций автопроизводителей, включая Nissan Motor Co. (+7%), Toyota Motor (+1%), Subaru Corp. (+1,8%) и Mitsubishi Motors Corp. (+3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК опустился на 0,06%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1,3%, автопроизводителя Kia Motor - увеличилась на 2,2%.

Рынки акций Тайваня, Сингапура и Индонезии демонстрируют повышение, в то время как биржи Австралии в понедельник не работают в связи с праздником (День рождения королевы).

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник, после того как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля.

Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике по итогам заседания.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $43,20 за баррель, что на $0,90 (2,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,31 (5,8%). За прошедшую неделю они прибавили в цене 11,8%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,53 (1,34%) - до $40,08 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов увеличилась на $2,14 (5,7%). Недельный рост WTI составил 11,4%.

В апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

В Ираке добыча в мае составляла 4,213 млн б/с, при том что по условиям соглашения ОПЕК+, она должна была сократиться до 3,592 млн б/с, отмечает S&P Global Platts. Иракский экспорт нефти в мае составил 3,633 млн б/с, свидетельствуют данные иракской компании по экспорту нефти Somo.

"Давление России и Саудовской Аравии заставило Ирак согласиться не только быстро выполнить цели по сокращению добычи, но и компенсировать недостаточное сокращение в прошлом месяце. Это крайне позитивно влияет на настроения, поскольку ожидается, что ужесточение мер ускорит восстановление баланса предложения и спроса", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По его словам, "признание необходимости продления масштабного сокращения добычи на месяц или даже больше свидетельствует о том, что несмотря на недавний подъем нефтяных цен, крупные производители все еще обеспокоены неустойчивым состоянием нефтяного рынка".

Саудовская Аравия в июле повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco.

В целом, с учетом июльского повышения, будет практически полностью нивелировано снижение цен, произведенное саудовской нефтекомпанией в течение одного месяца ценовой войны с Россией.