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08 июня 2020 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 8 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы заметно повысились по итогам торгов в пятницу на новостях о неожиданном снижении безработицы в стране в мае. Безработица в США в мае упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле, показали в пятницу данные министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы до 19,8%, сообщает Trading Economics. В то же время аналитики предупреждают, что улучшение ситуации на рынке труда может помешать усилиям по принятию нового пакта экономических стимулов.

Меры финансовой помощи пострадавшим из-за пандемии предприятиям позволили поддержать экономику и акции, котировки которых обрушились в конце марта. По сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа может предложить новый пакет экономических стимулов объемом $1 трлн или более. С начала кризиса, вызванного коронавирусом, правительство страны влило в экономику примерно $3 трлн, чтобы сгладить последствия пандемии.

Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимаются на позитивных данных с рынка труда США, а также после продления сделки по сокращению производства нефти крупнейшими странами-производителями. Входящие в альянс ОПЕК+ страны продлят самый высокий уровень своих ограничений по добыче еще на один месяц (такое решение было принято в минувшие выходные). При этом Новой Зеландии удалось остановить распространение коронавируса, и правительство решило с полуночи вторника полностью отменить все ранее введенные ограничения, в том числе требование социального дистанцирования, объявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Единственным ограничением останется закрытие границ.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,26%. Японский индекс Nikkei вырос на 1,33%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК опустился на 0,06%. Рынки акций Тайваня, Сингапура и Индонезии демонстрируют повышение, в то время как биржи Австралии в понедельник не работают в связи с праздником (День рождения королевы).

В свою очередь цены на нефть повышаются в ходе торгов в понедельник, после того как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля. Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике по итогам заседания. На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $42,91 за баррель, что на 1,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 5,8%. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени поднялись в цене на 1% - до $39,94 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов увеличилась на 5,7%.

В апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы). В Ираке добыча в мае составляла 4,213 млн б/с, при том что по условиям соглашения ОПЕК+, она должна была сократиться до 3,592 млн б/с. Саудовская Аравия в июле повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла более чем в 4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,228 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,93 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июня вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 693,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвроХим-001P-03" (+1,3%), "МТС-001P-06" (+0,9%) и "РЖД-001P-17R" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-14Р" (-1,7%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,5%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 29 мая. Ставка 1-го купона была установлена в размере 5,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 5,68% годовых.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок прошел 29 мая. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 5,65% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 5,73% годовых. Объем размещения был увеличен с 5 млрд до 8 млрд рублей.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение 2-летних бондов серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 27 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 5,61% годовых. Облигации размещены для рефинансирование текущего долга компании.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 28,38% выпуска серии Б-1-68 на 283,8 млн рублей, а также 39,75% облигаций серии Б-1-69 на 397,548 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет. Ставка полугодовых купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июня. Тогда эмитент не раскрывал параметры выпуска. Техразмещение запланировано на 10 июня.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") установило ставку 1-го купона бондов серии 001P-18 с 7-летней офертой объемом 5 млрд рублей на уровне 7,84% годовых, серии 001Р-19 с офертой через 8 лет на 5 млрд рублей на уровне 7,97% годовых. Ставке облигаций серии 001Р-18 соответствует доходность к оферте в размере 8,07% годовых, серии 001Р-19 - 8,21% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на 15-летние выпуски прошел 5 июня. Техразмещение запланировано на 10 июня.

Росэксимбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей и c офертой через 3 года на уровне 6,15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,24% годовых. Сбор заявок прошел 5 июня. Дата технического размещения - 16 июня.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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