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05 июня 2020 года 19:52

Рубль вечером торгуется вблизи максимумов с начала дня к доллару и евро благодаря скачку нефти

Москва. 5 июня. Доллар и евро усилили темпы снижения и торгуются вблизи минимальных отметок с начала дня на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть.

Курс доллара США составил 68,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 71,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,3 руб./EUR1, подешевев на 1,08 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 88,06 копейки - до 72,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост на вечерних торгах и находится к доллару и евро вблизи максимальных отметок с начала дня благодаря нефти, уверенно дорожающей на сообщениях о том, что встреча министров ОПЕК+ состоится уже в эту субботу.

Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день 6 июня, днем в пятницу сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго РФ. По словам источника, близкого к ОПЕК, тот факт, что встреча назначена, говорит о том, что страны, которые не выполняли сделку, пообещали компенсировать это, то есть еще сильнее сократить добычу в будущем.

Страны ОПЕК должны были в мае снизить добычу на 6,085 млн баррелей в сутки с уровня 26,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщал другой источник "Интерфакса", по предварительным данным, страны ОПЕК выполнили сделку в мае примерно на 75%, в частности, из-за Ирака и Нигерии. Нигерия отчиталась, что исполнила сделку на 52%.

Ожидается, что ОПЕК+ продлит на июль уровень сокращения добычи, действующий в мае-июне, отмечает S&P Global Platts. Если решение не будет принято, страны смогут с 1 июля уменьшить сокращение добычи до 7,7 млн баррелей в сутки с 9,7 млн баррелей в сутки. Однако на фоне неуверенности в темпах восстановления мировой экономики после пандемии страны ОПЕК+ заняли более осторожную позицию, которая предусматривает сохранение нынешнего уровня сокращений, сообщили источники агентства.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 4,83% - до $41,92 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене в цене на 4,52% - до $39,1 за баррель. С начала этой недели цены как Brent, так и WTI выросли более чем на 7%.

Рубль отреагировал небольшим повышением на заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, что Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 19 июня, а шаг снижения ставки в 100 базисных пунктов (б.п.) будет рассматриваться среди прочих.

"В целом данные и об экономике, и об инфляции подтверждают наше мнение о наличии значительного пространства для снижения ключевой ставки", - добавила Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции. "Вариант снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться среди прочих вариантов на следующем заседании совета директоров. Но решение мы будем принимать, исходя из данных, которые уже поступили, которые будут продолжать поступать, и из уточнения наших прогнозных оценок по инфляции и по ВВП", - сказала глава ЦБ РФ.

Вышедшая в пятницу в США статистика Минтруда за май оказалась существенно лучше ожиданий, что подогрело оптимизм на мировых рынках. Число рабочих мест в США выросло в прошлом месяце на 2,509 млн при прогнозах падения на 7,5-8 млн, а безработица снизилась до 13,3% с 14,7%, тогда как ожидался рост до 19,8%.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российская валюта в пятницу продолжает укрепляться в унисон нефти и общему настроению risk-on на рынках. "Текущие уровни пары "доллар-рубль" рубля являются минимальными с конца февраля 2020 года, когда общее число зараженных составляло менее 100 тыс. человек, однако распространение вируса за пределы Китая уже начинало тревожить рынки. Нефть марки Brent в пятницу впервые достигла уровня выше $40 за баррель. На рынке последний месяц активно циркулировали слухи о том, что страны, входящие в ОПЕК+, продлят соглашение по сокращению добычи нефти еще на один месяц (до конца июля) вместо планировавшегося смягчения договоренностей. Подробности станут известны в субботу днем, тем не менее, рынок уже заложил продление соглашения", - отметила Наумова.

По словам аналитика, поддержку рыночным настроениям оказывает также неожиданно сильная статистика с рынка труда США, где уровень безработицы в мае упал с 14,7% до 13,3%, причем рынок ожидал роста до 19%. "Более того, в мае в США удалось создать 2,5 млн новых рабочих мест, тогда как рынок ожидал сокращения на 7,5 млн. Отчетность с американского рынка труда является наиважнейшим индикатором начала и конца рецессии, таким образом, при отсутствии второй волны COVID-19, худшее, вероятно, позади. Инвесторы сегодня также обратили внимание на комментарии главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, которая еще раз подтвердила, что банк рассматривает снижение процентной ставки на 100 б.п. Набиуллина отметила признаки улучшения потребительского спроса и рост банковского кредитования, что является признаком оживления экономической активности. Пока оптимизм на рынках сохраняется, рубль, вероятно, будет и дальше расти. Тем не менее, нельзя забывать о таких маячащих рисках, как торговое напряжение между США и Китаем, а также в целом хрупкость текущего восстановления", - подчеркивает Наумова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 38,32 копейки, до 68,6319 руб./$1, и увеличил курс евро на 64,13 копейки, до 77,9658 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в пятницу на 53,8 копейки по отношению к четвергу и составил 68,5984 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 59,81 копейки и составил 68,593 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 263,552 млн, из которых $798,422 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 465,13 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 50,71 копейки, до 77,8722 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 6,28 копейки и составил 77,6298 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR377,983 млн, из которых EUR163,526 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR214,457 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 3 июня продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж 1 и 2 июня составил по 11,2 млрд рублей в день.

ЦБ РФ 29 и 28 мая продавал валюту на 11,3 млрд рублей в день. 27 мая ЦБ РФ продал валюту на 11,4 млрд рублей, продажа валюты за первые два дня минувшей недели составила 22,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на последней неделе мая ЦБ РФ продал валюту на 56,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт - до 5,58% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом, составив 5,66%, 5,62% и 5,61% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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