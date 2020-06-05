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05 июня 2020 года 19:32

Рынок акций РФ в начале лета продолжил рост третью неделю подряд на фоне ралли нефти

Рынок акций РФ в начале июня вырос третью неделю подряд вслед за мировыми фондовыми площадками за счет постепенного запуска мировых экономик после смягчения карантинных ограничений во многих странах, а также на фоне раллировавшей нефти в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+; индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта и протестировали рубежи 2800 и 1300 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 28 мая по 3 июня составил порядка $60 млн против притока $3 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $10 млн по сравнению с притоком $30 млн на предыдущей неделе.

В период с 1 по 5 июня индекс МосБиржи вырос на 2,1% и составил 2792,74 пункта, индекс РТС прибавил 5,4% и достиг 1285,78 пункта на фоне снижения доллара к 68,42 руб./$1 (-1,72 рубля). Августовская нефть Brent за неделю подорожала на 11,6% или $4,35 (до $42,01 за баррель).

На первых летних торгах рынок акций РФ вырос вслед за мировыми площадками и нефтью после решения США не объявлять новые торговые санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг Гонконга, индекс РТС поднялся в район 1250 пунктов, обновив максимум с начала марта на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах пригласить Россию и другие страны (Индию, Южную Корею и Австралию) на осенний саммит G7, поскольку прежний формат G7 в сегодняшних условиях неэффективен.

Президент США Трамп заявил, что Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР, а также введут санкции в отношении ряда китайских чиновников. Однако Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году, и не объявил об ответных торговых мерах. Нефть Brent в понедельник превысила $38 за баррель на фоне данных Baker Hughes о сокращении числа активных буровых в США еще на 17 единиц (до 301 штуки).

Во вторник рынок акций РФ ускорил рост вслед за мировыми площадками на ожиданиях запуска мировой экономики после пандемии Covid-19 и ралли нефти на ожиданиях продления сделки ОПЕК++ (Brent притормозила при подходе к рубежу $40 за баррель); индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2800 пунктов, обновив максимум с начала марта вместе с индексом РТС на фоне укрепления рубля и взлета Сбербанка (+4,1%).

Нефть Brent превысила $39 за баррель на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября. По сообщениям СМИ, встреча министров ОПЕК+ могла быть перенесена на 4 июня с 9 июня.

В среду рынок акций РФ в очередной раз обновил максимумы с начала марта на фоне подъема внешних фондовых площадок на ожиданиях восстановления мировой экономики, которые подкреплялись статистикой из Китая и США; индекс МосБиржи подскочил выше 2830 пунктов, РТС превысил 1300 пунктов во главе со Сбербанком (+4,5%).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае вырос до 55 пунктов (с апрельских 44,4 пункта) и оказался около максимума за последнее десятилетие на фоне восстановления экономики страны после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. По данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в мае сократилось на 2,76 млн человек при прогнозах снижения на 9 млн человек после апрельского падения на 19,56 млн человек. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае поднялся до 45,4 пункта, при прогнозах роста до 44 пунктов.

Нефть Brent впервые за почти три месяца превышала в среду отметку $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче, после чего скорректироволась вниз. Откат был вызван новостями, что Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц, поскольку страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75% из-за Ирака и Нигерии.

В четверг рынок акций просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне приостановки общемирового ралли; индекс МосБиржи откатился ниже 2770 пунктов, РТС - ниже 1260 пунктов. Лидерами отката выступили акции "Норникеля" (-8,4%) из-за последствий аварии на ТЭЦ-3, а фаворитами дня стали акции АФК "Система" (+6%) и взлетевшие бумаги "Мечела" (+5,5%, до 73 рублей) на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку (80,57 рубля) у акционеров, не согласных со сделками по Эльге. Нефть Brent консолидировалась ниже $40 за баррель.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг не стал менять ставки и принял решение увеличить объем запущенной в марте экстренной программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро - до 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP на 500 млрд евро. ЕЦБ ожидает снижения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%, увеличения на 5,2% в 2021 году.

В пятницу с утра рынок акций РФ возобновил рост вслед за мировыми фондовыми площадками и раллирующей нефтью (Brent превысила $42 за баррель, завершая ростом 6-ую неделю подряд) в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+. По сообщениям СМИ, министерские встречи стран ОПЕК+ пройдут в один день 6 июня, что подтвердили в Минэнерго РФ.

Выросли акции "НОВАТЭКа" (+1,8%) на новостях о продлении программы выкупа акций (buyback) на год - до 7 июня 2021 года. Подешевели в рамках коррекции акции "Мечела" (-3,2%).

В США вышла статистика по рынку труда за май: число рабочих мест выросло на 2,51 млн, при прогнозах снижения на 7,5-8 млн; безработица снизилась до 13,3% при прогнозах роста до 19,8%. Реакция рынков оказалась позитивной. Индекс МосБиржи превысил 2790 пунктов, РТС - 1285 пунктов.

По итогам недели с 1 по 5 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "М.Видео" (+18%), "Аэрофлота" (+14%), ГДР "Лента" (+12%); хуже рынка оказались бумаги Polymetal (-13%), ПАО "Полюс" (-12%), "МРСК Сибири" (-10%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе определит решение стран ОПЕК+ по ограничению добычи. По факту продления сделки на нефтяном рынке может начаться коррекция цен вниз после ралли, что окажет давление и на российские акции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 1250-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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