Рынок акций РФ завершил неделю на мажорной ноте благодаря ралли нефти и статистике из США

Москва. 5 июня. Рынок акций РФ завершил торговую неделею на мажорной ноте на оптимистичной статистике Минтруда США, подогревшей мировые фондовые площадки, а также на фоне раллировавшей нефти (Brent протестировала $42 за баррель) в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+; индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 2800 и 1300 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2792,74 пункта (+1%), индекс РТС - 1285,78 пункта (+2,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,5%.

Доллар просел до 68,42 рубля (-0,73 рубля).

За первую неделю лета индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,1-5,4%, доллар подешевел на 1,72 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,8% и +3,7% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%).

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) продляет программу выкупа собственных акций до 7 июня 2021 года с сохранением всех условий выкупа, сообщила компания. 7 июня 2012 года совет директоров компании одобрил программу приобретения обыкновенных акций на общую сумму до $600 млн. Всего в рамках программы по состоянию на середину марта выкуплено 31 357 777 акций.

Чистая прибыль "Татнефти" в первом квартале по МСФО составила 25,2 млрд рублей, что более чем в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из отчета компании. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали 25,7 млрд рублей чистой прибыли.

Сбербанк России в мае сократил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с маем 2019 года - до 45,1 млрд рублей, говорится материалах кредитной организации. За первые пять месяцев года банк заработал 275,3 млрд рублей чистой прибыли, что на 25% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Подешевели бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-5,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,2%, до 70,64 рубля) после взлета накануне на 5,5% на новостях о выкупе бумаг компании с премией к рынку у акционеров, не согласных со сделками по Эльге. Совет директоров "Мечела" сообщил в четверг, что цена выкупа бумаг составит 80,57 рубля за акцию.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в конце недели на рынки вернулся оптимизм, инвесторы вновь готовы к покупкам рисковых активов. Этому способствовали и новый пакет стимулов ЕЦБ, предоставивший рынкам столь необходимый элемент доверия, и улучшение экономической статистики. Возврат цены Brent выше $40 за баррель оказывал поддержку акциям российских нефтяников, также спрос сохранялся в бумагах горно-металлургического сектора, особенно сталелитейных компаний. Сильный курс рубля благоприятен для банковского сектора и других компаний, ориентированных на российский рынок, в том числе для компаний энергетического сектора и ритейлеров.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, акции "Норникеля" восстанавливались после провала накануне - бумаги стабилизировались после сообщения об участии главы ГМК Владимира Потанина в совещании с президентом РФ по вопросу ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске. Из вышедших в пятницу ряда квартальных отчетов негативная реакция в акциях отмечалась у "АЛРОСА" (в первом квартале чистая прибыль по МСФО упала на 87% в годовом выражении, до 3 млрд руб.).

На основных мировых фондовых площадках продолжается рост на фоне объявления новых стимулирующих мер в ЕС и постепенным снятием карантинных мероприятий в мире. Активность уличных протестов в американских городах остается высокой, но в целом властям удается постепенно брать ситуацию под контроль. Рынок также внимательно следит за усилением противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое начинает проявляться в совершенно неожиданных вопросах, как, например, авиасообщение.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в пятницу вырос благодаря ралли нефти и динамике внешних рынков. Восстановление в акциях ГМК "Норникель" и "РусАла" можно объяснить тем, что фундаментальных изменений в бизнесе в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске не предполагается, а временный рост расходов вряд ли приведет к изменениям долгосрочных перспектив компании. Акции "Аэрофлота" отреагировали ростом на новости о том, что Сбербанк реструктурировал все лизинговые обязательства авиакомпании.

Рубль продолжил укрепление на фоне роста нефти на надеждах, что встреча ОПЕК+ состоится в субботу, а ключевые производители смогли заставить страны с низкой дисциплиной более активно снижать добычу. По сути, биржевая цена нефти приближается к бюджетной для РФ. С одной стороны, это означает сокращение продажи валюты, но с другой - вновь повышает макроэкономическую устойчивость рубля. В РФ, в отличие от Европы и Северной Америки, используют накопленные резервы, а не количественные программы ЦБ. Соответственно, уровни долговой нагрузки в рубле и долларе США кардинально отличаются, как отличаются и доходности. Даже снижение ставки ЦБ РФ до 4,5% не лишит отечественную валюту положительной доходности, что продолжит оказывать поддержку в среднесрочной перспективе при условии дальнейшего восстановления мировой экономики считает аналитик.

Источники в ОПЕК также сообщают, что Ирак обещал улучшить свою дисциплину по ограничению добычи. Более высокие объемы производства в Ираке объясняют техническими причинами. Если максимальные ограничения будут продлены, то есть шанс на продолжение роста котировок нефти в начале будущей недели. В США вышли весьма неожиданные данные по рынку труда. На этом фоне золото резко ушло вниз, доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 0,9%, а индекс S&P 500 подскочил выше 3200 пунктов. Американский оптимизм несколько отвлек внимание от онлайн-брифинга главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая в ответ на вопрос о возможном снижении ставки на 100 базисных пунктов заявила, что в ЦБ предпочитают постепенные шаги по смягчению денежной политики. В мае инфляция, по ее словам, была близкой к 4%, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков в пятницу вновь оказались под давлением после падения цен на золото ниже $1700 за унцию. Ближайшая важная для драгоценного металла поддержка как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде расположена у $1650 - её пробой спровоцирует дальнейшее падение акций "Полюса" и "Полиметалла".

Индекс S&P 500 протестировал сопротивление 3200 пунктов, способность устоять выше которого с технической точки зрения укажет на высокую вероятность возвращения к историческому максимуму, в район 3400 пунктов. Ралли в пятницу было обеспечено крайне оптимистичными данными по рынку труда США за май, которая укрепляет веру инвесторов в восстановление американской экономики.

Нефть выросла после сообщений о готовности таких стран, как Нигерия и Ирак, более тщательно соблюдать квоты по добыче. Это, в свою очередь, позволяет ОПЕК+ провести видео-конференцию уже в эту субботу. На данный момент Россия и Саудовская Аравия пришли к согласию о продлении сокращений нефтедобычи в объеме 9,7 млн б/с до конца июля, после чего должны снижать производство на 7,7 млн б/с. C технической точки зрения следующей целью роста при закреплении выше $40 для котировок Brent станет уровень $45 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю ниже психологически важных уровней 2800 и 1300 пунктов и достигнутых ранее на неделе максимумов с марта (2835 пунктов и 1301 пункт). Неспособность преодолеть важные сопротивления говорит о некоторой неуверенности "быков", но в то же время индексы сохраняют и ближайшие поддержки 2765 и 1240 пунктов. Технически рисковые активы сохраняют потенциал роста, но фундаментально выглядят переоцененными, что заставляет покупателей в том числе на рынке РФ проявлять осторожность. На следующей неделе состоится заседание ФРС, которая выдаст новые экономические прогнозы. При прочих равных имеет смысл сохранять "длинные" позиции, не забывая, что любой негатив со стороны рынка нефти или отношений США с Китаем могут помешать восходящему тренду. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - 2765-2840 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 2,3-3,7%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 3% и превысил 3200 пунктов).

Вышедшая в пятницу в США статистика Минтруда за май оказалась существенно лучше ожиданий, что подогрело оптимизм на фондовых площадках. Число рабочих мест в США выросло в прошлом месяце на 2,509 млн при прогнозах падения на 7,5-8 млн, а безработица снизилась до 13,3% с 14,7%, тогда как ожидался рост до 19,8%.

Нефть в пятницу вновь дорожает, завершая в "плюсе" шестую неделю подряд на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $2,5 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $42,01 за баррель (+5,1% и +0,5% в четверг), июльская цена WTI - $39,19 за баррель (+4,8% и +0,3% накануне).

В среду "Интерфакс" сообщил, что Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. По словам источника в одной из делегаций, соглашение может развалиться, если другие страны-участники сделки не будут исполнять свои обязательства. Другой источник сообщил ранее "Интерфаксу", что хуже всех исполняют сделку ОПЕК Ирак и Нигерия.

Министерские встречи стран ОПЕК+ пройдут в один день 6 июня. Это подтвердили в Минэнерго РФ.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+39,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+16,7%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+16%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,4%), ГДР "Эталона" (+4,4%).

Подешевели бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-32%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-8,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,8%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-3,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 100,285 млрд рублей (из них 24,628 млрд рублей пришлось на "Норникель" и 19,223 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).